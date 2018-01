Meta e Vico Equense, ragazzi scomparsi: un indizio sui profili Instagram? -FOTO

🔊 Ascolta questo articolo

Non si hanno ancora notizie dei due ragazzi spariti da Meta e Vico Equense. Federico Coppola e Michela Gambardella, infatti, sono scomparsi da ieri (leggi qui i dettagli).

Il ragazzo sarebbe uscito ieri sera con Michela, 16 anni, senza fare più ritorno a casa. Alle 19 pare fossero a Piano di Sorrento, in Via delle Rose, in compagnia di amici, come ci riferisce la sorella di lei. Michela indossava un leggins nero, una maglietta verde militare, mentre Federico un parka e un jeans, oltre ad uno zaino adidas sulle spalle.

Quello che abbiamo notato sul profilo Instagram di Federico, però, è qualcosa che potrebbe essere un indizio. Stando alla didascalia dell’ultima foto, nel dettaglio, potete vedere come oggi sia il primo mese da quando i due ragazzi sono fidanzati: possibile che si tratti soltanto di una ingenua e momentanea fuga d’amore? La speranza è quella… Ma c’è anche un messaggio che potrebbe essere un indizio: “Una promessa”. Da capire a cosa si riferissero i giovani, fatto sta che le Forze dell’Ordine stanno indagando.

PER FEDERICO CONTATTARE : 3386637756.

PER MICHELA CONTATTARE : 3386545804.