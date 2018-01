Vico Equense. Ieri mattina Open Day in Largo dei Tigli all’I.C. Costiero per le scuole medie FOTO VIDEO INTERVISTE

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense. Sono aperte le Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019. Le domande potranno essere inoltrate tramite iscrizione online dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20 del 6 febbraio 2018.

Ieri mattina, martedì 23 gennaio, è stato l’ultimo della tre giorni dell’Open Day dell’Istituto Comprensivo Costiero “Pascoli-Scarlatti” di Vico Equense. La dirigente scolastica, prof.ssa Debora Adrianopoli, e le insegnanti hanno incontrato i genitori dei futuri nuovi iscritti per fornire informazioni didattiche, organizzative e modalità di iscrizioni.

Abbiamo avuto la possibilità di poter vedere da vicino tutte le attività ed i progetti messi in atto, vedere i lavori completati proprio in questa struttura, dimora per tanti secoli dei Vescovi della Diocesi di Vico Equense (soppressa dal 1818 dopo i moti rivoluzionari del 1799), come i nuovi infissi (le finestre), termosifoni, la nuova palestra con nuova pavimentazione e gomma su tutte le pareti per evitare quanti più urti possibili, LIM in quasi tutte le classi, sale informatiche, laboratori di ogni tipo, perfino musicale.

E proprio l’ambito musicale è stato proposto ai genitori per il prossimo anno scolastico, con un modulo da 33 ore (3 h di pomeriggio suddivise in 2h di strumenti e 1h di solfeggio, che verranno stabilite tramite le disponibilità dei vari alunni) con la possibilità di poter suonare 4 strumenti: pianoforte, violino, chitarra e percussioni, oltre a non dimenticare le attività già svolte con il coro della scuola; il desiderio sarebbe quello di creare una BANDA dell’Istituto, per poter partecipare ad ogni manifestazione organizzata anche dall’ente comunale.

E’ stato bello ritornarci personalmente da ex alunno, vedere i cambiamenti, ritrovare i professori che mi hanno visto crescere e tutti i collaboratori scolastici ancora lì presenti. Ci hanno veramente aperto le porte, facendo capire che questa scuola è parte del tessuto cittadino e noi tutti cittadini dobbiamo preservarla. E’ l’Istituto che farà sviluppare le future generazioni di questo paese. Ho potuto toccare con mano l’emozione di chi ci lavora e chi crede che si può e si deve migliorare e che le iscrizioni possano aumentare, evitando le “emigrazioni” scolastiche della scuola secondaria di primo grado in altre realtà. Ad Maiora!

Ho avuto modo di poter intervistare sia la Preside sia i Ragazzi. Vi invito a vedere le Foto ed i Video qui sotto.

