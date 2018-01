TripAdvisor premia alberghi di Sorrento, Capri . Soddisfazione di Iaccarino EBCT Campania

🔊 Ascolta questo articolo

TRAVELERS’ CHOICE 2018, LA CAMPANIA FA IL PIENO DI RICONOSCIMENTI

IACCARINO (EBTC): «PREMIATA L’ALTA QUALITÀ DELL’OFFERTA TURISTICA»

«L’edizione 2018 del Travelers’ Choice™ Hotel Awards conferma l’altissima qualità e il carattere fortemente concorrenziale della nostra offerta turistica»: così Costanzo Iaccarino, presidente dell’Ente bilaterale del turismo della Campania, commenta l’assegnazione del premio a ben 40 strutture ricettive regionali da parte di TripAdvisor, il sito di viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate e che stamani ha annunciato i vincitori del prestigioso riconoscimento.

Trentino Alto Adige e Campania le regioni più premiate con 40 riconoscimenti a testa. L’Hotel Villa Sirena a Casamicciola Terme conquista la prima posizione nella classifica mondiale relativa alle migliori tariffe. L’Hotel La Minerva si aggiudica la medaglia d’oro nelle categorie Miglior Hotel di Piccole Dimensioni e Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo. A rappresentare la Campania sul podio italiano delle categorie Migliori Hotel di Lusso, Miglior Servizio e Migliori Pensioni e B&B sono rispettivamente il Grand Hotel La Favorita di Sorrento (3°), il Capri Wine Hotel di Capri (2°) e il Salerno Centro Bed and Breakfast di Salerno (3°).

«Questi riconoscimenti – continua Costanzo Iaccarino – confermano che i turisti continuano a scegliere la Campania non solo per le eccellenze culturali, ambientali ed enogastronomiche, ma soprattutto per la qualità dell’accoglienza che riscontrano nelle strutture ricettive: una cultura dell’ospitalità consolidata nel corso degli anni e capace di sfidare anche la crisi economica». Secondo il presidente dell’Ente bilaterale del turismo della Campania, tuttavia, non bisogna abbassare la guardia: «I premi di TripAdvisor costituiscono un motivo di vanto per gli imprenditori che, giorno dopo giorno, s’impegnano per garantire agli ospiti strutture accoglienti e all’avanguardia. Su questa strada bisogna perseverare: un monito che vale anche per i governanti ai quali ribadiamo la necessità di un convinto sostegno al settore turistico in termini di riduzione della burocrazia, maggiore efficienza dei trasporti e accresciuta sicurezza del territorio».

Tra i miglior hotel italiani troviamo al 10° posto il Grand Hotel La Favorita (foto in alto), al 14° il Best Western La Solara, al 15° il Bellevue Syrene ed al 19° il Grand Hotel Excelsior Vittoria, tutti di Sorrento, seguiti al 21° posto dall’Hotel Palazzo Murat ed al 22° da Il San Pietro, entrambi di Positano.

Poi ci sono le classifiche stilate per genere di ricettività. Nella graduatoria riservata ai piccoli alberghi troviamo La Minerva di Capri al 9° posto mondiale ed addirittura in vetta per quanto riguarda l’Italia, Sempre a livello nazionale ci sono al 4° posto il Monastero Santa Rosa Hotel e Spa di Conca dei Marini, al 16° Palazzo Marziale di Sorrento, al 22° il Luxury Villa Excelsior Parco di Capri ed al 25° l’Art Hotel Villa Fiorella di Massa Lubrense.

Tra gli hotel di lusso del Belpaese troviamo al 3° posto il Grand Hotel La Favorita, al 4° il Bellevue Syrene, al 6° Il San Pietro di Positano, al 7° il Monastero Santa Rosa Hotel e Spa, al 12° il Grand Hotel Excelsior Vittoria ed al 14° ilSanta Caterina Hotel di Amalfi.

Per quanto riguarda le strutture che offrono un miglior rapporto qualità-prezzo La Minerva di Capri si piazza al 9° posto mondiale ed al 1° in Italia. In questa graduatoria troviamo anche al 4° posto il Villa Garden di Sant’Agnello, al 5° il Bouquet Hotel Helios di Sorrento, al 6° il Best Western La Solara, all’8° l’Hotel Onda Verde di Praiano ed al 10° il Grifo Hotel Charme & Spa di Casamicciola Terme.

Nella categoria miglior servizio il Capri Wine Hotel è 12° mondiale e 2° in Italia. Sempre a livello nazionale troviamo al 6° posto l’Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, al 7° il Luxury Villa Excelsior Parco,al 14° La Minerva, al 20° il Grand Hotel La Favorita ed al 24° il Best Western La Solara.

Tra gli hotel romantici La Minerva è 17° mondiale e 1° in Italia, dove spiccano anche al 3° posto ilCapri Wine Hotel, al 6° la Maison La Minervetta di Sorrento, all’8° il Luxury Villa Excelsior Parco, al 9° il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, al 20°il Villa Garden ed al 25° il Boutique Hotel Helios.

Chiudiamo con glo hotel considerati più convenienti dai viaggiatori dove l’Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme conquista la vetta sia a livello globale che, ovviamente, tra le strutture ricettive tricolori.