Vico Equense. Polisportiva: e sono 4!

Continua la striscia vincente della Polisportiva Vico Equense che batte Angri in casa ed ora è al sesto posto in gruppo con Capo Miseno, Sorrento e Scafati

Vico Equense. Incredibile partenza per gli uomini di coach Di Martino che a suon di triple affondano la difesa a zona degli ospiti e dopo pochi minuti staccano subito gli avversari portandosi fino al 14-2 per poi finire la prima frazione in netto vantaggio con un sonoro 22-7.

Poteva sembrare una partita in discesa e invece gli avversari non mollano e riescono a trovare un contro parziale grazie a Russo che riesce a firmare 10 punti nella seconda frazione e permette ai suoi di riavvicinarsi. All’intervallo lungo il tabellone dice 35-29 per i locali.

La terza frazione è molto equilibrata, per entrambe le squadre vanno a segno diversi atleti ma nessuna delle due riesce ad allungare e si arriva all’inizio dell’ultima frazione con i vicani in vantaggio di 9 punti: 52-43.

L’ultimo quarto è pieno di emozioni con gli ospiti che provano il recupero finale portandosi fino al -3. Nel momento decisivo, però, il solito Gargiulo segna una tripla decisiva che riporta ancora una volta la Polisportiva avanti. Nonostante un fallo antisportivo commesso dalla formazione di Angri, i vicani si fanno ancora rimontare concedendo troppi punti a gioco fermo tramite i liberi che permettono ad Angri di portarsi ancora a -3 prima del canestro di Catuogno che segna il momentaneo +5 sul 65-60. Angri prova dunque un tiro da 3 rapido che però non viene realizzato e, a seguito dei falli sistematici, il punteggio finale è 68-60 per la polisportiva.

È stata una partita molto accesa fino alla fine e i quasi 100 spettatori presenti saranno sicuramente soddisfatti del match. Prossimo impegno per la Polisportiva è una difficile trasferta a Piscinola dove servirà una grande prova per uscire con una vittoria in casa della quarta classificata.

Questa le dichiarazioni di Catuogno a fine partita: “Bella vittoria! Sono contentissimo per la squadra e per me stesso. Le ultime due vittorie sono arrivate senza di me, quindi mi stavo un po’ preoccupando.

A parte gli scherzi, siamo contenti perché abbiamo dimostrato e stiamo ancora dimostrando di non essere qui per caso. Dobbiamo continuare in questo modo, non vinceremo il campionato, ma ci toglieremo delle belle soddisfazioni! Un grazie sempre al pubblico, come sempre numeroso e soprattutto caloroso. Testa alla prossima.”

POLISPORTIVA VICO EQUENSE 68-60 Pol.Angri

Gargiulo 25, Di Martino 4, Esposito 4, Colledonico 0, Lucchesi 3, Maresca 9, Catuogno 12, Gargiulo A 0, Vitale 9, Guida 0, Acone 2