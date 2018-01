CRISTIAN FARO A SORRENTO PER IL SOCIALE DI GIMAX

🔊 Ascolta questo articolo

INCONTRO EVENTO 22 GENNAIO 2018 TEATRO TASSO SORRENTO

MUSICA & CULTURA CON Cristian Faro

“IL CORAGGIO DELLE IDEE”

di Gimax

Viaggio intorno alla musica con la presenza del cantautore Cristian Faro giovane artista napoletano, che ha deliziato con la voce e la sua arte e il bel

canto il pubblico dei bambini della scuola media Tasso. Teatro pieno dell’entusiasmo di tanti ragazzi che con energia e curiosità hanno applaudito le canzoni del giovane cantautore.

Dibattito e colloquio su l’utilità della musica come strumento di dialogo e confronto in armonia tra ragazzi che vivono nel quotidiano problematiche sociali difficili.

Partecipazione attiva della scuola Tasso con i propri docenti e tante classi come cornice di pubblico attenti ad ascoltare proposte e inviti allo studio e alla conoscenza del mondo artistico. Si ringrazia la dirigente la dr. Marianna Cappiello per la sensibilità e i docenti impegnati sul campo al cinema Tasso.

Con i cori per Cris Faro hanno partecipato i ragazzi dell’istituto F.Grandi del liceo artistico di Sorrento che hanno intonato a voce alta il bis per Cristian facendo un tifo calcistico dopo l’esibizione con due interpretazioni chiedendo la ripetizione

della sua canzone più melodica. Un pezzo cantato in studio da Eleonora Daniele nel programma “STORIE VERE” su Rai Uno.

Ringraziamo la dirigente Patrizia Fiorentino per la disponibilità e la partecipazione di un istituto in crescita e di grande livello culturale e specializzazione professionale.

E’ mancata la partecipazione della scuola

VITTORIO VENETO di Sorrento.

“Dispiace la mancata presenza di altre scuole, pur invitate, che hanno ritenuto di non partecipare perché forse hanno considerato il tema poco interessante”.

Questa la mia riflessione e il pensiero di alcuni operatori e docenti.

Presentazione e coordinamento del dibattito a cura del giornalista Gigione Maresca coadiuvato dalla maestra Carla Agrillo Presidente della Commissione pari opportunità del comune di Sorrento, con la presenza dell’assessore alla pubblica istruzione e assessorato cultura

Maria Teresa De Angelis e l’assessore

avv. Massimo Coppola.

Gigi Maresca ha organizzato il dibattito come un vero e proprio One Man Show alla Maurizio Costanzo, coinvolgendo i politici presenti e i docenti ad argomentare su i temi sociali e su un incontro originale, per chi come Cris Faro si rende protagonista in Tv, e propone canzoni originali e fa battaglie per sensibilizzare lotte e battaglia a sostegno delle campagne contro le malattie degenerative.

Una mattinata di forti emozioni,

amicizia ed aggregazione con l’ascolto di canzoni edite e cantate da un giovane artista che scrive per il sociale a sostegno di campagne in tv su mamma Rai per sensibilizzare il dibattito circa temi che sono interesse di tutti con il coinvolgimento della scuola, dei genitori e degli operatori sociali.

Un ringraziamento speciale a Giovanni Aversa imprenditore sorrentino

del Ristorante DONNA SOFIA per la vicinanza e la partecipazione attiva come sponsor.

Si ringrazia la MDA SET COMUNICATION di

Lina e Michele De Angelis per le immagini esclusive i video e i servizi giornalistici.

Si ringraziano tutti gli amici che hanno sostenuto l’iniziativa con la partecipazione e la presenza tra il numeroso pubblico presente a un evento di successo oltre le aspettative. Lisa Foglia Lotus, Rosanna Zavarese, Pina Supino, Giuseppina Di Leva, la nuova presidente Fidapa, Rossella Di Martino, Mario Pandolfi agenzia MAR.RAF.