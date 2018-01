🔊 Ascolta questo articolo

AGGIORNAMENTI. Meta e Vico Equense, appello delle famiglie per ritrovare Federico Coppola e Michela Gambardella . Da ieri sera, infatti, si sono perse le tracce di un 15enne del posto, Federico Coppola.

Il ragazzo sarebbe uscito ieri sera con Michela Gambardella, 16 anni, senza fare più ritorno a casa. Alle 19 pare fossero a Piano di Sorrento, in Via delle Rose, in compagnia di amici, come ci riferisce la sorella di lei.

Michela indossava un leggins nero, una maglietta verde militare, mentre Federico un parka e un jeans, oltre ad uno zaino adidas sulle spalle.

Abbiamo contattato anche la madre del ragazzo, la quale ci ha riferito che l’ultima volta che lei l’ha visto è ieri mattina a colazione, mentre l’ultima volta che sarebbe stato avvistato è nella serata di ieri alla stazione di Meta, intorno alle ore 21,15. Sono già stati avvertiti i Carabinieri del posto e ora sono attive le ricerche in tutta la Penisola Sorrentina e in provincia di Napoli.

PER FEDERICO CONTATTARE : 3386637756.

PER MICHELA CONTATTARE : 3386545804.