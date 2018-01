Amalfi, visita di Mons. Fusco al Mariano Bianco. Questa sera celebrazione alla Chiesa di Mortora a Piano di Sorrento

🔊 Ascolta questo articolo

Una bella sorpresa quest’oggi ad Amalfi. Monsignor Michele Fusco, infatti, ha fatto visita all’Istituto Mariano Bianco, ricevendo un’accoglienza fantastica, il tutto a poche settimane dalla chiamata alla guida della Diocesi di Sulmona-Valva. La sua ordinazione episcopale aveva ricevuto tanta attenzione mediatica sul posto e tantissimi visitatori erano giunti per rendergli omaggio. Anche noi di PositanoNews avevamo seguito in diretta l’evento. Michele Fusco ha salutato i bambini e le loro famiglie e si è commosso quando gli è stato detto che per loro “sarà sempre don Michele”. Nell’augurargli un sereno cammino il personale docente, e non, i bambini e le loro famiglie gli hanno porto dei piccoli regali, sinonimo di gratitudine e affetto.

Intanto, proprio questa sera, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta proprio da Mons. Michele Fusco, a Piano di Sorrento presso la Chiesa di Mortora alle ore 19. Qui il Vescovo Fusco ha i parenti della madre i Perrella, fra cui lo zio Giosuè storico organizzatore della festa di San Michele .