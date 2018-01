Cetara: selezione di 2 addetti al parcheggio moto e sosta e 4 addetti a pontili e pulizia area portuale

🔊 Ascolta questo articolo

La società Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale s.r.l. seleziona per l’anno 2018 e con rapporto a tempo determinato e part-time, 2 addetti moto e al controllo delle aree di sosta e 4 addetti ai pontili e pulizia aree portuali. I moduli di domanda insieme a tutto il resto del materiale del bando potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Cetara ed entrare nella sezione Società partecipate, dove lo documentazione sarà disponibile dal 24 gennaio 2018 al 24 febbraio 2018.

Le domande potranno essere consegnate a mano, a partire dal 24 gennaio 2018 nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso la sede sociale della società a Cetara in via Porto – Box N. 4. Termine ultimo per la consegna il 24 febbraio 2018 entro le ore 12,00. Per il personale che ha già lavorato con la società, questi potranno ritirare l’attestato di servizio presso la sede della società. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati entro il 31 marzo 2018 (salvo proroghe) sul sito istituzionale del Comune di Cetara.