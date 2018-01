🔊 Ascolta questo articolo

Positano Via Boscariello. Palumbo “Allertiamo ditta”. Su Via Corvo partono sanzioni. AI CITTADINI SEGNALATE . Abbiamo sentito il consigliere delegato ai lavori pubblici Antonio Palumbo, che al momento non è sul posto per motivi personali ma si è interessato, sul problema di Via Boscariello che praticamente non riesce a trovar “luce” da anni. Ieri notte e questa notte l’illuminazione non funzionava, ma la ditta sarebbe intervenuta venerdì, quindi ci sarebbe stato il funzionamento per una o due notti, insomma un mistero che Antonio Palumbo ci ha detto che affronterà personalmente. Per quanto riguarda Via Corvo, la strada per Montepertuso , che sta subendo i disagi e i disservizi dei lavori Telecom , la competenza è della provincia di Salerno, ma si parla di sanzioni e interventi, i lavori dovrebbero riprendere visto che hanno sistemato la macchina che taglia la strada, ma il canale è ancora scoperto e la strada col pietrame è davvero pericolosa. VOGLIAMO DIRE AI NOSTRI LETTORI CHE NON BASTANO GLI ARTICOLI O LE CHIAMATE PERSONALI PER SEGNALARE I DISSERVIZI USATE ANCHE I CANALI ISTITUZIONALI. 089 8122508 E manutenzione@comune.positano.sa.it e segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it

Manutenzione lavori pubblici

fax 089 8122509

segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it

manutenzione@comune.positano.sa.it

lavoripubblici@comune.positano.sa.it

lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it

ing. Raffaele Fata tel. 089 8122517

ing. Paolo D’Elia tel. 089 8122510

Gaetano Cuccaro tel. 089 8122508

ing. Berto Antonicelli tel. 089 8122529