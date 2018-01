Tramonti al via il campo sportivo dedicato al compianto Franco Amato

🔊 Ascolta questo articolo

Tramonti, Costiera amalfitana. Come anticipato da Positanonews al via il progetto per il campo sportivo che sarà dedicato al compianto “Franco Amato”, carissimo e indimenticabile avvocato , collega che abbiamo potuto conoscere durante le udienze ad Amalfi, una persona sana moralmente, buona, quadrata, un professionista serio e umano, uno dei pochi con i quali parlavo serenamente nella “giungla” dei tribunali, ne abbiamo un buon ricordo. Riportiamo il comunicato del Comune

Sarà di circa 450 mila euro l’importo del progetto definitivo di riqualificazione e ampliamento dell’impianto sportivo comunale in località Pietre, per la partecipazione al bando “Sport Missione Comune” anno 2017 del CONI. Un intervento che avrà come obiettivo il miglioramento, l’ampliamento e la ristrutturazione, il completamento e l’adeguamento degli impianti: l’opera primaria consisterà nella realizzazione di una seconda tribuna, il settore ospiti, per garantire, oltre alle partite casalinghe della società S.C. Gioventù Tramonti 85 e della Polisportiva Tramonti, la disputa di gare a porte aperte di categorie superiori – come la Promozione, l’Eccellenza e la serie D – e l’organizzazione di eventi a supporto del nuovo palazzetto dello sport che sarà inaugurato a breve.

Un lavoro che renderà l’impianto sportivo ancor di più un valido supporto anche alle scuole e alle tante associazioni ubicate sul territorio. Obiettivo primario: costruire, ristrutturare, potenziare e modernizzare strutture sportive comunali, usando la promozione dello sport come antidoto alla violenza, all’ozio e alla marginalità sociale per la partecipazione e l’inclusione sociale, da sempre la politica sportiva dell’Amministrazione Giordano.

Grazie al Protocollo d’intesa tra l’ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo, il Comune di Tramonti è riuscito ad ottenere grazie alla validità del progetto presentato un contributo a tasso agevolato.

Miglioramenti strutturali in vista, quindi, ma anche una nuova intitolazione, voluta a gran voce da tutti gli sportivi. In una realtà in continua crescita come Tramonti, costantemente alla ribalta per le iniziative sportive e culturali, i campi di calcio sono importanti centri di aggregazione ed hanno un grande valore in quanto permettono a tutti di praticare attività fisica, ludica e formativa oltre che di assistere alle manifestazioni che ivi si svolgono. L’Amministrazione Comunale, con delibera n. 138 del 21/12/2017, ha intitolato il campo sportivo alla memoria di FRANCO AMATO, “Il Capitano”, denominandolo “Stadio Comunale Franco Amato”.

Franco Amato, nato a Tramonti il 10 luglio del 1957, è scomparso prematuramente a causa di un tumore maligno nell’ottobre del 2001; confidenzialmente per tutti “Il Capitano”, ha rappresentato durante la sua attività sportiva nel nostro territorio costiero, e soprattutto a Tramonti, l’esempio di calciatore da emulare per correttezza, lealtà sportiva e rispetto dell’avversario. Portare a termine questa iniziativa significa esaudire il desiderio di tutta la popolazione tramontana ed in particolar modo di tutti i giovani sportivi che lo hanno conosciuto ed amato: nella vita quotidiana il suo ricordo è tuttora vivo grazie all’attaccamento alle proprie radici, all’affetto e all’amore profuso e grazie alla sua grande professionalità e sensibilità umana manifestata nella sua brillante carriera di avvocato; i concittadini lo ricordano come un uomo pacato, sempre pronto ad aiutare il prossimo, gentile e premuroso, una persona riservata e rispettosa, nonché un grande oratore.

“ Un gesto dovuto, quello di intitolare lo stadio comunale al compianto e tanto amato Franco Amato – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Vincenzo Savino. Un occhio proteso verso il passato, quindi, ma rivolto al futuro: il progetto Sport Missione Comune del Coni ci ha dato la possibilità di aprire un mutuo agevolato per ampliare e riqualificare tutta la struttura esistente: entro la prossima estate partiranno i lavori che si concluderanno entro il 2019. Lo sport è vita, è passione, è formazione ed educazione: l’unica cultura vincente e che negli anni abbiamo perseguito è quella delle idee che diventano azioni e anche questa volta è stato così”.