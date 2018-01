Maiori abusi edilizi senza controllo, spuntano fabbricati sotto i pergolati di limone e il Comune sta a guardare

🔊 Ascolta questo articolo

Riceviamo e pubblichiamo . Maiori , Costiera amalfitana . Abusi edilizi senza controllo, spuntano fabbricati sotto i pergolati di limone e il Comune sta a guardare . Addirittura un agrumeto di Via Casa Imperato, una traversa di Via Nuova Chiunzi, era in fase di realizzazione una costruzione di 60 metri quadrati, su un unico livello. Ben occultato da reti di copertura di limoni, il manufatto, ancora allo stato grezzo (come si evince dalla foto del Vescovado ), era stato realizzato nottetempo. A intervenire carabinieri e vigili, ma possibile che si sia fatto tanto senza che al Comune nessuno vedeva quello che si faceva? L’inverno il territorio della costa d’ Amalfi è dedito all’edilizia a quanto pare.