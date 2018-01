🔊 Ascolta questo articolo

Movimento Cinque Stelle ecco i nomi dei candidati al proporzionale, i primi a scoprire le carte. Faide in F.I e PD , mentre nel centro sinistra, col Partito Democratico in forte calo e nel centro destra con Forza Italia rappresentata ancora da Berlusconi ma rafforzata dalla lega e dai partiti collegati , non si ha nessuna certezza e ufficialità, nel Movimento Cinque Stelle escono i nomi dei candidati al proporzionale, diverso il caso dell’uninominale li ci saranno i vertici che decideranno, ovviamente anche per il Movimento ci sono critiche e discussioni che cerchiamo di riportare . Per la Campania nell’area sud della Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia eccoli con delle conferme Camera – Campania 2-3 1) TOFALO ANGELO 2) BILOTTI ANNA 3) ADELIZZI COSIMO 4) RESCIGNO MICHELA — candidati supplenti 1) AVALLONE VITO 2) VITALE RAFFAELLA 3) MILIONE SALVATORE 4) CLEMENTE STEFANIA ——————————— Senato – Campania 03 1) PUGLIA SERGIO 2) GIORDANO EMILIA 3) CIOFFI ANDREA 4) ANGRISANI LUISA — candidati supplenti 1) MILITE PASQUALE 2) GAUDIANO FELICIA 3) VIRTUOSO FRANCESCO 4) GUARRACINO STEFANIA

sul blog di Beppe Grillo sono stati pubblicati i primi risultati delle “parlamentarie”, la votazione avvenuta sul blog di Grillo con cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno potuto indicare chi avrebbero voluto candidare in Parlamento. Qui potete trovare la lista di tutti i candidati nei collegi proporzionali. Mancano però ancora molte informazioni: non si conoscono i voti raccolti dai singoli candidati e non si conoscono ancora i nomi dei candidati ai collegi uninominali, che sono un terzo del totale e che saranno decisi personalmente da Di Maio e dal “garante”, cioè Beppe Grillo.

Le parlamentarie si sono svolte tra martedì e mercoledì scorso e sono state molto agitate. Il sistema utilizzato per il voto, la cosiddetta “piattaforma Rousseau”, ha subito numerosi rallentamenti, mentre il caricamento dei profili dei candidati ha avuto diversi problemi e numerosi attivisti e parlamentari si sono lamentati della situazione. Il sistema Rousseau ha sempre avuto problemi durante le votazioni,. L’ultima volta, durante la votazione per la scelta del capo politico del Movimento 5 Stelle, nel settembre 2017, votarono circa 37 mila persone. Nel 2016, in occasione della votazione sul nuovo statuto del Movimento, parteciparono oltre 90 mila persone.

Su 135 attuali parlamentari, circa un centinaio si sono ricandidati e, tranne un piccolo numero, hanno tutti avuto l’occasione di partecipare alle parlamentarie. Come ha notato Gabriella Cerami, sullo Huffington Post, i parlamentari uscenti hanno avuto il loro incarico segnalato nella pagina delle votazioni in grassetto (con la dicitura “parlamentari” e non quella di “portavoce”, che il Movimento 5 Stelle ha spesso rivendicato ufficialmente). Di questi, i giornali calcolano che in almeno 80 dovrebbero riuscire a farsi rieleggere. Tra loro ci saranno probabilmente tutti i nomi più noti del Movimento: Luigi Di Maio, Roberto Fico e Carlo Sibilia, candidati capilista in Campania; Carla Ruocco e Nicola Morra, candidati capilista in Lazio e Calabria, e Danilo Toninelli, candidato capolista in Lombardia. Saranno candidati in buone posizioni anche Alvise Maniero, ex sindaco di Mira, in provincia di Venezia, e Stefano Patuanelli, ex consigliere comunale di Trieste, che hanno preferito non ricandidarsi ai loro precedenti incarichi per tentare l’elezione in Parlamento.

Tra chi si trova in posizioni che probabilmente non garantiscono l’elezione c’è il deputato Paolo Bernini, diventato famoso per le sue dichiarazioni sui “microchip sottopelle”. Tra gli altri probabilmente esclusi, il Corriere della Sera ricorda anche:

«Giorgio Sorial, che nel 2014 diede del boia a Giorgio Napolitano, all’epoca capo dello Stato, terzo in Lombardia. C’è il senatore No Tav Marco Scibona o la sua collega Elisa Bulgarellli, che si lamentò per i «cerchi magici» nel Movimento. L’elenco degli onorevoli a rischio comprende anche la nutiana Chiara Di Benedetto (il suo compagno Mauro Giulivi ha fatto causa ai Cinque Stelle per l’esclusione alle Regionali in Sicilia) o l’ex capogruppo a Palazzo Madama Andrea Cioffi. E poi ancora: fuori l’abruzzese Daniele Del Grosso e il pugliese Emanuele Scagliusi, in bilico il lombardo Cosimo Petraroli, il siciliano Francesco D’Uva o il campano Salvatore Micillo»

Repubblica aggiunge alla lista anche Andrea Colletti, Daniele Del Grosso e Stefano Buffagni, consigliere regionale uscente in Lombardia, definito dal quotidiano un “fedelissimo di Di Maio” e «finito nel suo collegio dopo la deputata Paola Carinelli (ora compagna del senatore riconfermato Vito Crimi). Se nel suo listino non passeranno in due, Buffagni potrebbe non farcela, nonostante l’impegno accanto al candidato premier». Uno dei problemi per i parlamentari uscenti uomini sono state le quote che impongono di alternare nei listini del proporzionale uomini e donne. Per questa ragione diversi parlamentari uscenti si sono trovati superati da attiviste donne, finendo in alcuni casi in posizioni a rischio di mancata rielezione.

Per il momento non sembra avere avuto un successo particolare l’iniziativa di Luigi Di Maio di sollecitare candidature provenienti dalla “società civile”, cioè persone note al pubblico per il loro impegno sociale ma esterne all’attivismo del Movimento 5 Stelle. Alle parlamentarie si sono presentati soltanto in tre: Gregorio De Falco, comandante della capitaneria di porto di Livorno durante il disastro della Costa Concordia, Elio Lannutti, presidente dell’associazione di tutela dei consumatori Adusbef, e il giornalista Gianluigi Paragone. Vincenzo Zoccano, presidente del forum delle associazioni dei disabili, ed Emilio Carelli, ex giornalista Mediaset e Sky, non hanno partecipato alle parlamentarie ma saranno candidati direttamente in un collegio uninominale.

Sulle candidature in questi collegi, al momento, non si conoscono altre informazioni. Il Movimento dovrà presentare la lista entro il prossimo fine settimana, quando scadranno i termini di presentazione. Nei collegi uninominali saranno scelti un terzo dei futuri parlamentari e il Movimento dovrà presentare una lista con 348 nomi, un terzo del totale dei candidati. A parte alcuni criteri oggettivi, come la residenza nel collegio di candidatura, il regolamento del Movimento prevede che le candidature ai collegi uninominali siano decise da Luigi Di Maio, dopo aver consultato Beppe Grillo.