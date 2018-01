Scarico di acque reflue nelle fogne: sequestrato laboratorio di analisi

🔊 Ascolta questo articolo

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, agli ordini del Maggiore Giuseppe Capoluongo, hanno sequestrato un laboratorio di analisi ubicato nel Comune di Eboli.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale disposte dalla Procura della Repubblica di Salerno, i militari hanno ispezionato il laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche accertando che veniva effettuato lo scarico delle acque reflue in fognatura comunale in assenza della prescritta autorizzazione e altre attività illecite di gestione e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi in assenza dei necessari formulari di identificazione del rifiuto ed in mancanza di autorizzazione.

All'esito degli accertamenti di rito, da cui è scaturita la denuncia del titolare del laboratorio e su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo del laboratorio, onde precludere all'indagato la disponibilità dei locali ed interrompere lo smaltimento irregolare delle pericolose sostanze.