TRASPORTATO IN ELIAMBULANZA A SALERNO 62ENNE DI POSITANO

🔊 Ascolta questo articolo

In eliambulanza all’ospedale di Salerno per un 62enne di Positano giunto stamani al Costa d’Amalfi con forti dolori toracici. Grazie all’ecografia cardiaca, il cardiologo di turno ha accertato che un infarto era in corso nonostante l’elettrocardiogramma non mostrasse ancora i segni tipici dell’infarto.