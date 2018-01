Praiano, l’artista Paolo Sandulli perde la causa: sfrattato da “Torre a mare”

🔊 Ascolta questo articolo

Una notizia che avrebbe del clamoroso. L’artista Paolo Sandulli, molto noto a Praiano per le sue opere, avrebbe perso la causa contro la famiglia Ferraioli concernente la natura della proprietà della Torre dove attualmente l’artista lavora e mette in mostra le sue opere. Una vicenda giudiziaria lunga anni che ha visto aver ragione la famiglia, riconosciuta come proprietaria di “Torre a mare” e, come, decretato dalla sentenza di sfratto, la quale dovrebbe essere definitiva, l’artista dovrebbe lasciare la struttura entro il 6 febbraio prossimo.

Una lotta in tribunale durata anni e ora giunta ad una conclusione. Abbiamo ascoltato uno degli eredi della famiglia Ferraioli, Giuseppe, il quale si è così espresso in merito: “Finalmente, dopo venti anni di causa, giustizia è fatta. Volevamo solo tornare in possesso della nostra proprietà”.

Paolo Sandulli è nato ad Avellino nel 1949. Dopo il diploma ha frequentato la facoltà di Architettura di Napoli; successivamente si è iscritto al Corso di Pittura di Giovanni Brancaccio presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, poi per tre anni a Roma con il Maestro Gentilini con cui si è diplomato in pittura. Dal 1993 vive in Costiera Amalfitana dove si dedica alla scultura e alla terracotta. Lo studio è una delle trentaquattro torri che ancora oggi sono in Costiera Amalfitana.