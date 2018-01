Sorrento-Castellammare. Cambio di Guardia all’Opera Diocesana Pellegrinaggi: benvenuto don Roberto!

Tweet on Twitter

Sorrento-C/mare. Durante la prima riunione dei volontari ODP – Opera Diocesana Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, don Gennaro Giordano ha ceduto il proprio ruolo di testimone a don Roberto Imparato, ex Vicario della Cattedrale Di Sorrento, da qualche mese parroco della Parrocchia di San Vincenzo a Castellammare di Stabia.

Da questo mese riprendono gli incontri mensili per la preparazione al prossimo pellegrinaggio a Lourdes di Ottobre. Il tema scelto dal Santuario per quest’anno è in linea con la riflessione del Sinodo dei Vescovi che si celebrerà sempre nel mese di ottobre e riguarda i giovani.

Anche nel prossimo pellegrinaggio i protagonisti sono i giovani e il lavoro più faticoso è assegnato al loro vigore. Il trasporto degli ammalati, i turni in ospedale e gli altri servizi del pellegrinaggio non sarebbero possibili se non ci fossero i giovani.

“Sono contento di questo incarico – commenta don Roberto Imparato – Lourdes è stata anche nella mia vita una tappa fondamentale, ho vissuto il pellegrinaggio da volontario scout e da prete e sempre ho fatto una bella esperienza di fede e servizio. Questo sarà il connubio che ancora ci guiderà nella formazione dei volontari nei prossimi mesi e durante il pellegrinaggio”.

Altre info: www.diocesisorrentocmare.it