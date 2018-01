Vico Equense. Convocato il Consiglio comunale per giovedì prossimo

Tweet on Twitter

Vico Equense. Il Presidente del Consiglio comunale di Vico Equense, avv. Massimo Trignano, ha convocato in via d’urgenza per giovedì prossimo, 25 gennaio 2018, una seduta di Assise presso la sala consiliare.

L’inizio dei lavori è previsto alle ore 18,00. Un solo punto in discussione.

All’ordine del giorno il contenzioso Celentano Pietro Giuseppe + 1 c/ Comune di Vico Equense – atto di transazione – acquisizione al patrimonio comunale del suolo identificato in catasto terreni con la particella 375 del foglio 19, provvedimenti.

Appuntamento presso la nuova Casa Comunale in via Luigi De Feo.