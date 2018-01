Lorenzin punta a Sagristani a Sorrento e Milo ad Agerola al posto di Mascolo , dietro il suo appoggio a Massa Lubrense

🔊 Ascolta questo articolo

Si fanno più concrete le candidature con la Lorenzin in Penisola Sorrentina e Monti Lattari, ci sarebbe anche un motivo logistico, un suo appoggio a Massa Lubrense, al momento sono solo indiscrezioni, ma parliamo proprio della possibilità che il Ministro di Gentiloni abbia fisicamente un suo buen ritiro qui nella Terra delle Sirene. Allora Piergiorgio Sagristani sarebbe il candidato in Penisola Sorrentina, Giovanna Staiano in proporzionale PD, invece Antonio Milo surclasserebbe Luca Mascolo, che è in quota PD, veramente sarebbe una cosa decisa insieme forse, visto che Mascolo ha già l’importante carica nell’ente idrico a Napoli , un ruolo rilevante in Campania. Ma staremo a vedere è tutto in alto mare ancora, anche la candidatura di Nello Di Nardo data per certissima non è ancora confermata, ma niente è confermato. Si rimane tutto a due settimane fa. Quattro esponenti locali da affiancare ai big della politica nazionale. Questa è la strategia decisa dai segretari dei circoli del PD del collegio che include Castellammare, Monti Lattari e penisola sorrentina. Gli identikit di squadra, come li ha definiti il segretario cittadino stabiese Nicola Corrado, dovranno essere espressione dell’identità del partito e del territorio e, con ogni probabilità, saranno scelti ciascuno per ogni area di provenienza: uno stabiese, uno per l’area pimonte-Gragnano-Agerola, uno per la penisola sorrentina e l’ultimo per Santa Maria la Carità e Sant’Antonio Abate. Nell’area stabiese continua a prendere quota la candidatura di Franco Manniello, presidente dello Juve Stabia, per il collegio uninominale al Senato, un’ipotesi che avrebbe ottenuto l’ok anche da parte dei vertici regionali, mentre nel proporzionale alla Camera non è esclusa la pista che porta a Nora Di Nocera, la cui candidatura rientrerebbe anche nell’ambito del discorso legato all’equilibrio di genere, dato che per adesso i profili più in voga sono quasi tutti di sesso maschile. Giuseppe Tito, ha l’ok dei circoli PD, avrebbero avallato la candidatura alla Camera del sindaco di Meta, lo ritengono l’unico ad avere agganci, ma l’inchiesta a Torre Annunziata potrebbe scoppiare in piena campagna elettorale, mentre Luca Mascolo, fedelissimo di Mario Casillo, potrebbe farsi da parte lasciando il posto ad Antonio Milo come rappresentante dei Monti Lattari nella corsa al Parlamento. Ovviamente se il partito vuole , Mascolo fa. Come si è fatto da parte diligentemente dalla Città Metropolitana di Napoli, seguirà le indicazioni come ha sempre fatto. Pisacane, invece, sembra essersi dileguato

Milo, in particolare, dopo due esperienze in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, sarebbe tentato da una nuova avventura che trarrebbe le sue origini dal patto trasversale tra il PD e la Lorenzin con il suo movimento Civica popolare. La militanza di Milo nel centrodestra, infatti, è cosa nota, ma la sua adesione ad ALA in appoggio al Partito Democratico era già stata sancita durante il governo Renzi, ragion per cui non sorprenderebbe una sua candidatura tra le fila dem. Non è chiaro, infine, chi possa rappresentare il PD nell’area che comprende Santa Maria la Carità e Sant’Antonio Abate, ma a stretto giro gli ultimi dubbi saranno sciolti. L’ultima parola, in ogni caso, spetta ai vertici napoletani, con cui i segretari dei circoli del comprensorio hanno programmato un incontro per porre le basi in vista del percorso di avvicinamento alle elezioni politiche del 4 marzo. E Gennaro Cinque? A Vico Equense si parla di Sgarbi, come anticipato da Positanonews, ma quest’ultimo sembra non avere più intenzione di fare nulla.

Movimento Cinque Stelle è ancora un’incognita a breve sapremo i nomi, sul territorio c’è solo Rosario Lotito, ma probabile che gli uscenti Gallo e company verranno riconfermati.