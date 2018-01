Piano di Sorrento, disservizi delle poste. Tante le lamentele dei cittadini: “Non riceviamo posta da mesi”

🔊 Ascolta questo articolo

Ci sono giunte tante segnalazioni da parte di abitanti di Piano di Sorrento circa dei disservizi delle Poste. In particolare, in alcune zone del paese sembra che la posta non venga consegnata persino da due mesi. Una situazione allucinante che non va giù, ovviamente, agli abitanti del posto. La cosa non sarebbe circoscritta soltanto alle zone periferiche della città. Tanti disservizi sono stati riscontrati anche da abitanti del centro di Piano di Sorrento: alcune persone parlano di una cassetta delle lettere strapiena di posta datata, arrivata solo la settimana scorsa e risalente agli inizi di dicembre.

Vi terremo aggiornati.