Sant’Agnello , Pollio su Sagristani “Dovrebbe essere contento se mi candido”

Sant’Agnello. Ancora non si sono sciolte le riserve sugli anti Sagristani. Il sindaco in carica Piergiorgio Sagristani, mentre si attende di sapere se avrà una collocazione sicura in Parlamento, ha pensato addirittura di fare una lista civetta. “Ne saremmo contenti, così si disperdono i suoi voti”, dicono dal covo degli anti Sagristani . Ma di candidati sindaci, al momento, non vi sono nomi certi. Il candidato in pectore l’avvocato e blogger Johnny Pollio , sulla ribalta dopo aver fatto un’inchiesta a puntate sull’housing sociale , argomento che ha portato a scontri e querele fra Elefante e gli anonimi sanbiagesi, al momento non ha sciolto le riserve. Gli chiediamo se intende replicare sul riferimento al candidato che non è di Sant’Agnello ma di Piano di Sorrento e la necessità di fare una lista civetta per evitare a qualcuno di salire al Comune… “Non credo che Sagristani si riferisse a me – ci dice Pollio – , in Vino Veritas mi inondò di complimenti, dicendomi che faccio un’opposizione sana che addirittura evita di fare fare errori a chi governa, ora può essere che solo perché qualcuno mi ha proposto di candidarmi a Sant’Agnello possa aver cambiato così idea? E’ evidente che non ce l’ha con me, non credi? Tra l’altro non ho mica accettato di candidarmi – e chiosa – Insomma, per seguire il suo ragionamento, nell’ipotesi remota in cui se dovessi accettare di candidarmi, lui dovrebbe essere solo contento.”