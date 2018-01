🔊 Ascolta questo articolo

Positano Via Corvo con scavi a terra, Via Boscariello al buio. Da criminali lasciare le strade così. La perla della Costiera amalfitana per la bellezze, con perle di deficienze amministrative nella gestione dei beni pubblici. Uno la strada per Montepertuso, che nella parte iniziale è della competenza della provincia di Salerno, gli scavi per la fibra ottica, fatti senza preavviso e senza una reale certezza che arrivi questa fibra, da chi per essi Telecom, Tim, società altre , hanno lasciato una traccia scoperta che ha già fatto due vittime, per fortuna non gravi. Due ragazzi che sono caduti col ciclomotore in questo tratto nei pressi del Parco dei Fiori. Altra deficienza è l’incapacità di non lasciare Via Boscariello al buio, da quando scriviamo non c’è stato anno o mese che non abbiano lasciato al buio questa strada, anni e anni. Prima sembrava per colpa delle luci che si riempivano d’acqua, ora per le fasi, ci ha detto qualche giorno fa il consigliere comunale Antonio Palumbo, che confidava nel tempo buono per gli interventi per la linea elettrica. Il tempo è stato buono e gli interventi o non si sono fatti o non sono serviti a niente. Intanto , come nel medioevo, in Via Boscariello si continua a camminare al buio nell’ignavia generale, nella speranza che nessuno si “scapizzi”. Ma i soldi per una illuminazione che non c’è vengono dati lo stesso alla ditta o almeno decurtati visto che la manutenzione per una illuminazione che non c’è non dovrebbe essere pagata?