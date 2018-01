Con la capolista un ottimo punto del San Vito Positano

🔊 Ascolta questo articolo

I giallorossi si chiudono bene ma non disdegnano qualche puntata offensiva ficcante

Redazione – Il San Vito Positano dopo aver fermato il Sorrento lo fa anche contro la capolista Agropoli ed ottiene un ottimo punto.

Alla squadra della costiera amalfitana riesce di uscire indenne dal ‘Guariglia’ e costringere alla capolista di restare a secco facendola sbattere sul suo muro nonostante che costruisca delle azioni che sono ben rifinite ma ben francobollate dalla difesa positanese. Sia Porzio che Farriciello tentano delle discrete sortite ma non riescono a perforare la porta difesa da Spicuzza, comunque è un buon San Vito che ha un buon giro palla che cerca di far aprire la squadra avversaria.

Da parte dei delfini si doveva riscattare il pari esterno di sette giorni fa contro il Faiano, ma anche stavolta Natiello, Iommazzo e Capozzoli non cavano che solo delle buoni finalizzazioni di cui solo due pericolose, e poi per il resto solo angoli e nulla più.

La gara – PRIMO TEMPO

9′ SVP Parata sul tiro telecomandato in porta di Porzio.

12′ A Punizione di Natiello che viene ribattuta dalla barriera.

23′ SVP Tiro fuori di Porzio.

26′ A Colpo di testa fuori di Natiello imbeccato da un cross perfetto di Capozzoli.

37′ SVP Tiro fuori di Farriciello.

42′ A Iommazzo effettua un tiro in porta che viene parato dal portiere in calcio d’angolo.

Un vivace primo tempo ben giocato dai costieri senza timori reverenziali, che hanno tentato per ben due volte la via della rete ma senza successo, mentre da parte agropolitana poco il costrutto visto il gioco messo in campo che portava solo calci d’angolo specie nel finale, ma non il gol.

SECONDO TEMPO

4′ A Parata di Belviso sul tiro in porta debole di Bozzi.

13′ A Colpo di testa fuori di Iommazzo.

35′ A Tiro di Landolfi respinto sulla linea di porta da un avversario.

42′ A Ancora una parata dell’estremo giallorosso sul tiro in porta di Capozzoli.

San Vito che tiene ben botta fermando un Agropoli che tenta il tutto per tutto, ma cava solo una palla respinta sulla linea, per il resto le sostituzioni la fanno da padrona per cambiare qualcosa ma sotto il vestito niente.

CAMPIONATO ECCELLENZA CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 18^ GIORNATA – 3^ RITORNO

AGROPOLI – SAN VITO POSITANO 0-0

AGROPOLI: Spicuzza, De Foglio, Iommazzo, Santonicola (60′ Lopetrone), Hutsol, Landolfi, Capozzoli, Natiello, Bozzi, Guadagno, Maione V (56′ Apicella).

A disp: Gesualdi, Giura, Maione P, D’Attilio, Gullo. Allen: Ciro De Cesare.

SAN VITO POSITANO: Belviso, Marino, Amita, Buondonno, Vallefuoco, Terracciano, Banco (91′ Ruocco), Esposito, Longobardi, Porzio (77′ Di Ruocco), Farriciello (87′ Squitieri).

A disp: Di Leva, D’Alesio, Langella, Busanca. Allen: Marco Attanasio.

Arbitro: Federico Cosseddu di Nuoro.

Assistenti: Alessandro Izzo e Giuseppe Andrea Palomba di Torre del Greco.

Ammonizioni: 23’pt Esposito (SVP); st – 2’ Banco (SVP), 30’ Buondonno (SVP).

Note: giornata variabile, erba naturale discreta.

Angoli: 6-0. Recupero: 1’pt e 5’st.

GISPA