Elezioni Politiche 2018: come voteranno i lettori di Positanonews?

Manca sempre meno alle elezioni politiche del 4 marzo. A circa 40 giorni dalla chiamata alle urne, stiamo attraversando un periodo di campagna elettorale, di dibattiti televisivi e di sondaggi.

Quelli più recenti danno la coalizione di centro-destra in vantaggio. Il gruppo composto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia UDC, secondo quanto riportato da Ixè per l’Huff Post, attualmente prenderebbe il 35,7% dei voti.

La percentuale relativa ai votanti del Movimento 5 Stelle non subisce grosse variazioni negli ultimi giorni e rimane stabile intorno al 27-28%. I pentastellati sarebbero quindi la seconda forza politica del nostro Paese.

La coalizione di centro-sinistra, capeggiata dal PD di Matteo Renzi, al momento si attesterebbe intorno al 22-23%.

Liberi e Uguali di Pietro Grasso, uno dei partiti più in crescita nell’ultimo mese, secondo i sondaggi supererebbe il 7%.

Chiudiamo con Potere al Popolo, lista nata da pochi mesi -di chiarissima ispirazione ‘rossa’- che, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe riuscire a superare di poco la soglia di sbarramento (3%) e insediarsi in Parlamento.

Noi di PositanoNews vogliamo effettuare un sondaggio tutto nostro per capire come i nostri lettori (che per il 90% vengono dalle due ‘Costiere’, quella Amalfitana e Sorrentina) voteranno tra circa 40 giorni. Lo facciamo per capire se ‘da queste parti’ il dato è simile a quello di cui parlano i sondaggi nazionali o se la tendenza è diversa.

Ora lasciamo la parola a voi.

Quale partito hai intenzione di votare? Partito Democratico

+ Europa

Civica Popolare

Insieme

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega

Noi con l'Italia UDC

Movimento 5 Stelle

Liberi e Uguali

Potere al Popolo

Altro partito

Non andrò a votare / Scheda bianca

Si può scegliere anche di fare il login con Google+ o WordPress, ma chi volesse fare tutto più rapidamente può selezionare ‘Vota come utente anonimo’.