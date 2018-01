Sorrento biblioteca enogastronomica al San Paolo

🔊 Ascolta questo articolo

E’ attiva la biblioteca enogastronomica

dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo”

La biblioteca enogastronomica dell’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento arricchisce continuamente il proprio patrimonio librario grazie a tante donazioni e ad acquisti mirati di volumi di alto valore professionale.

La Biblioteca scolastica esercita un ruolo di fondamentale importanza nello svolgimento dell’attività didattica: essa è uno strumento pienamente al servizio di studenti e docenti. Il Servizio Biblioteca, anche alla luce delle trasformazioni in atto nella scuola italiana, si presenta come un’ulteriore opportunità di apprendimento e stimolo alla formazione, integrando le diverse modalità di trasmissione della cultura. La biblioteca scolastica, infatti, fornisce servizi, libri e risorse per l’apprendimento, anche professionale, che consentono a tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di competenze settoriali.

Gli insegnanti tecnico-pratici di sala-bar e di cucina-pasticceria, sotto la direzione della preside prof.ssa Paola Cuomo, si sono fatti promotori di questo centro di documentazione didattica che è sia un utile strumento di aggiornamento professionale per i docenti che un’opportunità di approfondimento per gli studenti. Le ultime acquisizioni librarie sono state fatte questa settimana, arricchendo così la biblioteca dei migliori volumi in commercio rivolti agli “addetti ai lavori”. Sono giunti a scuola i volumi di Etoile Accademy, una delle scuola di alta formazione più importanti di Italia, i preziosi testi di pasticceria editi da Chiriotti Editori di Pinerolo, le monografie sugli chef stellati e sulla panetteria editi da Bibliotheca Culinaria di Lodi e, per finire, oltre trenta volumi di cucina pubblicati da Italian Gourmet, tra cui l’intera serie di tecnica dolciaria del celebre pasticcere Iginio Massari.

Si tratta di volumi di grande valore professionale che saranno usati per arricchire la formazione laboratoriale degli studenti, rendendola al passo con le continue innovazioni di settore.