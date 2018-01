Tweet on Twitter

Che gioia per Atrani e Salerno a Erasmo torna il Doblò – Erasmo Amato avrà di nuovo un Doblò attrezzato che gli consentirà di spostarsi a Salerno prt andare a scuola, incontrare gli amici o recarsi a fare le terapie.

A farcelo sapere è la mamma su Facebook : “Carissimi amici Salottieri adesso sono tornata dalla concessionaria di Lancusi abbiamo comprato la macchina. Tra un mese sara pronta. Siamo stati fortunati perché piace ad Erasmo, anche il colore piace. Poi vi aggiorno sulla somma complessiva della raccolta. Buona domenica”.

Al ragazzo originario di Atrani in Costiera amalfitana, che vive a Salerno qualche tempo fa , era stato rubato un Doblò attrezzato per la disabilità che gli permetteva di spostarsi da una parte all’altra della città, da qui la mobilitazione da Salerno ad Atrani in Costa d’ Amalfi, una mobilitazione che ha avuto un esito positivo.