🔊 Ascolta questo articolo

Napoli abbatte il tabù Atalanta con un gran gol di Maertens VIDEO . Vista in tv al Bar due Pini fra Sant’Agnello e Piano di Sorrento, una partita al cardiopalma . Dopo un primo tempo nel quale le due squadre si osservano e si studiano, il Napoli prende il pallino del gioco e passa in vantaggio con Mertens che si sblocca dopo 85 giorni di digiuno in campionato. Il belga – servito alla perfezione da Callejon – si ripete contro l’Atalanta, ma a differenza del gol in Coppa Italia, questa di Bergamo (dove per altro non aveva mai segnato) è una rete che conta eccome.

L’unico pericolo dei padroni di casa è firmato Cristante che ci prova dalla distanza, ma Reina devia in angolo con un balzo felino. Immancabili i cori razzisti contro i napoletani e in particolare contro Koulibaly. Il difensore senegalese viene anche sfiorato da una bottiglietta scagliata dalla curva dell’Atalanta durante l’esultanza per il gol del vantaggio. Qualche problema con Insigne sostituito da Hamsik, ma ne parleranno a iosa i giornali.

Ma il Napoli si dimostra squadra tosta contro una avversaria davvero ostica e si conferma leader con ambizioni da scudetto insidiato solo dalla Juve.