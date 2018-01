🔊 Ascolta questo articolo

Positano strappa pareggio all’Agropoli agguantato dal Sorrento che vince a Sant’Agnello. Una bellissima partita del San Vito Positano , con una bella prestazione di Porzio, che ha dimostrato di essere uscito dalla crisi strappando un pareggio nel Cilento alla capolista e facendo nel contempo un piacere ai cugini del Sorrento. I rossoneri schiantano il Sant’Agnello non cadendo nella trappola dei derby, relegando all’ultimissimo posto la squadra di Negri, e raggiungendo lo storico risultato del primo posto in classifica insieme all’Agropoli, era oltre un quinquennio che la squadra di riferimento della Penisola Sorrentina non si trovava così in alto. Il San Vito Positano intanto vede la luce e dopo la sconfitta del Costa d’ Amalfi ieri riconquista la sua storica leadership in Costiera amalfitana. A dopo i dettagli con gli articoli di Spasiano sulle partite della giornata sempre su Positanonews Sport.