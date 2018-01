Maiori tenta estorsione e distrugge il panificio, arrestato dai carabinieri

🔊 Ascolta questo articolo

Maiori, Costiera amalfitana . I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Amalfi, la scorsa notte, hanno tratto in arresto per tentata estorsione P. P. classe 1974 di Maiori, già noto alle Forze dell’Ordine.

In particolare, intorno alle 01.00 giungeva al 112 una richiesta di intervento da parte di un panettiere del centro di Maiori, che stava subendo violente minacce di morte da parte di un uomo, il quale stava anche danneggiando gli attrezzi del panifico, pretendendo di ricevere della merce senza pagare.

Giunta immediatamente sul posto la “gazzella” dei Carabinieri, i militari trovavano ancora sul posto l’uomo in questione, che anche in loro presenza continuava imperterrito nella sua violenta condotta. A quel punto i militari lo hanno bloccato e tradotto in caserma, dove, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno dichiarato in stato di arresto.

L’ arrestato, che da molto tempo, ogni notte, costringeva i dipendenti del panificio a cedergli del pane minacciandoli di morte se non l’avessero fatto, si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, che si terrà lunedì mattina.