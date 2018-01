Sant’Agnello ventennale del centro Francis Marion Crawford – VIDEO

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Venti anni per Il Centro studi e ricerche “Francis Marion Crawford, arti, mestieri e tradizioni popolari in Penisola sorrentina” , questa sera si è tenuto un evento a Villa Crawford a Sant’Agnello alla presenza del sindaco costiero Piergiorgio Sagristani, dei prof. Salvatore Ferraro e Gordon M. Poole e del presidente del Centro Antonino De Angelis.

Era il 30 giugno del 1997 quando i soci fondatori sottoscrissero davanti al notaio Adolfo Cannavale l’atto costitutivo del ‘Centro Studi e ricerche Francis Marion Crawford’, l’anno successivo prendeva avvio la pubblicazione dell’annuario “Genius Loci”, in cui, nei dodici numeri finora pubblicati, si è dato conto dell’attività con i tanti, pregevoli, contributi provenienti da specialisti di varia scienza e umanità, italiani e stranieri. Vale per tutti ricordare lo stretto rapporto instaurato con la fondazione americana ‘Francis Marion Crawford Memorial Society’ voluta e animata dall’instancabile compianto John C. Moran evento che ha ricevuto il patrocinio del comune di Sant’Agnello e la collaborazione dell’Istituto Salesiano diretto da madre Angela Balbo.

Un Centro che spazia fra la Costa di Sorrento e quella di Amalfi di grande spessore e valore culturale.