Ecco il manifesto di Lorenzo Mattotti per il Comicon 2018

Due Pulcinella stilizzati, vestiti di azzurro, che sembrano muoversi a passi di danza, come due marionette. Ecco il manifesto ufficiale del Comicon 2018. A firmarlo, il magister di quest’anno, Lorenzo Mattotti. Il Salone internazionale del Fumetto di Napoli ideato da Claudio Curcio, quest’anno celebra i suoi primi vent’anni: l’appuntamento è sempre alla Mostra d’Oltremare, dal 28 aprile al 1 maggio. Attesi, come sempre migliaia di visitatori e fan, provenienti da tutta Europa (l’anno scorso i biglietti venduti furono oltre 130mila). Mattotti, magister per questa edizione, sarà protagonista anche della mostra “Seguendo le Tracce,” che si terrà a Villa Pignatelli dal 6 aprile al 27 maggio. “Volevo riprendere un archetipo di Napoli – dichiara, commentando il suo manifesto per la rassegna – e anche se può sembrare una scelta banale, ho sempre pensato che Pulcinella fosse un personaggio forte, iconico, misterioso e metafisico, ma allo stesso tempo sbracato e popolare, perfetto per rappresentare le tante anime del Fumetto. Volevo ovviamente allontanarmi dallo stereotipo del supereroe (anche se porta una maschera) ed è per questo che ho scelto di interpretare in chiave moderna, anche psichedelica, un personaggio della cultura e della tradizione partenopea”.

La Repubblica-PAOLO DE LUCA

19 Gennaio 2018