“The Light Between Us”: Darren Almond in mostra a Villa Pignatelli

Appuntamento alle 12 di sabato 20, a Villa Pignatelli, per l’inaugurazione di “The Light Between Us”, mostra di Darren Almond, organizzata dalla Fondazione Donnaregina in collaborazione con il Polo museale della Campania e con “Incontri Internazionali d’Arte”. L’exhibit opere appartenenti a differenti capitoli della ricerca dell’artista inglese. Ogni sua serie rappresenta infatti un’indagine sulla relazione tra spazio e tempo, memoria e dialettica. Ogni immagine proviene dai tanti viaggi di Almond in luoghi remoti o poco conosciuti del mondo. “The Light Between Us”, include anche lavori dalla serie “Fullmoon”, iniziata nel 1998. Si tratta di fotografie di paesaggi notturni, tutte composte durante la luna piena e con lunghi tempi di esposizione. I luoghi sembrano immersi in una luce non familiare, quasi da giorno, in piena notte. In particolare, tra le opere in rassegna, ci sono scatti del 2015, quando Almond ha viaggiato nei profondi canyon delle cartiere intorno ad Amalfi, seguendo le orme del pittore romantico tedesco Carl Blechen, contemporaneo di William Turner. Le immagini sono state realizzate usando la luce solare diretta filtrata da un vetro nero. Tra gli altri viaggi di Almond, documentati nei suoi lavori,il Circolo Polare Artico, la Siberia, le Sacre montagne della Cina e la foce del fiume Nilo. Nel 2007, ispirato dal poeta Joseph Brodsky, si è recato anche nella città di Dudinka in Siberia, a documentare col suo obiettivo l’inquinamento della miniera locale di nichel a Norilsk. La mostra rientra in “Progetto XXI”, la piattaforma attraverso la quale la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee si propone dal 2012, di esplorare da un lato la produzione artistica emergente dall’altro le pratiche artistiche più apprezzate degli ultimi decenni.

