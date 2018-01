🔊 Ascolta questo articolo

Fiume Sele, il “saluto” della lontra: l’avvistamento è eccezionale

Una lontra fa capolino, curiosa, nel fiume Sele, in un luogo in cui la presenza del mammifero non era ancora censito. Così, le fotografie di Raffaele Imondi rappresentano un nuovo documento, eccezionale, sulla presenza di un animale in via d’estinzione, che popola la vicina oasi Wwf di Persano. “Eravamo usciti per un’azione di monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti – racconta Imondi, guida ambientale Aigae – quando la sagoma della lontra, intenta ad attraversare il fiume, ha catturato l’attenzione mia e di Maurizio Fraissinet (già presidente del Parco nazionale del Vesuvio e vicepresidente di Federparchi, n.d.r.). L’esemplare ha fatto capolino per qualche secondo, poi è scomparso. Dopo 5 minuti, rieccolo: ha riattraversato il fiume, è salito sulla riva ed è nuovamente sparito”. Secondo recenti stime del Wwf sono appena 600 gli esemplari di lontra stimati in Italia: il loro areale di distribuzione, concentrato al solo Meridione, dall’Abruzzo alla Puglia, alla Calabria e in particolare alla Campania e alla Basilicata, è notevolmente ridotto. Ma gli avvistamenti lasciano spazio a prospettive rosee, come recentemente confermato da Antonio Canu, presidente di WWF Oasi: “Le sensazioni che la lontra stia un po’ meglio ci sono. Molto si deve all’istituzione delle aree protette e abbastanza alla crescente sensibilità di amministratori e comunità. Ma molto è ancora da fare, perché basta un niente e la situazione può nuovamente precipitare”.

