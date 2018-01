Tramonti, manifestazione in onore di San Sebastiano: il Santo della Polizia Locale in Costiera – FOTO

Tweet on Twitter

In questo ore a Tramonti è in corso la manifestazione in onore di San Sebastiano, che si venera nella Chiesa San Giovanni Battista della frazione Campinola. Il Santo Patrono dei Vigili Urbani il 20 gennaio richiama ogni anno tutti i comandi della Polizia Locale di Tramonti, Maiori, Minori e Cetara, uniti nel Comando associato “Costa d’Amalfi”.

Dopo i ringraziamenti istituzionali del Sindaco di Tramonti, Antonio Giordano, avvenuti avvenuti alla presenza di tutte le autorità nella vicina sala oratoriale, si è dato inizio alla funzione religiosa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Orazio Soricelli e Don Jean Jacques Luzitu. Oltre alle rappresentanze istituzionale dei sindaci di Tramonti, il sindaco di Minori, Andrea Reale e il vicesindaco di Maiori, Chiara Gambardella, tra le autorità militari presenti c’erano i comandi delle stazioni dei Carabinieri di Tramonti e Maiori, il comando della Guardia di Finanza di Positano, della Guardia Costiera di Maiori e i Vigili del Fuoco di Maiori. Nutrita anche la presenta del mondo del volontariato, con il Nucleo Intercomunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana Costiera Amalfitana e la Pubblica Assistenza “I Colibrì”. Le celebrazioni di San Sebastiano a Tramonti hanno assunto negli ultimi tempi un importante eco in tutta la Costa d’Amalfi, invocando la protezione del Santo per chi opera ogni giorno per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Seguiranno aggiornamenti fotografici.