La manifestazione del «Gay pride» il 30 giugno a Pompei. Il sindaco Amitrano: «Non ho mai autorizzato questo evento»

Il 30 giugno il Gay Pride Campania si farà all’ombra del Santuario di Pompei. E il sindaco Pietro Amitrano sbotta: «Non ho mai autorizzato la manifestazione». Il presidente dell’Arcigay di Napoli, Antonello Sannino, replica: «Noi la manifestazione la faremo lo stesso. Il sindaco non può vietare nulla». L’annuncio ufficiale, di Pompei che ospiterà la prossima edizione del pride campano, è arrivato al termine dell’assemblea del coordinamento «Campania Rainbow», al quale hanno preso parte le associazioni, movimenti e collettivi Lgbt della regione. Dopo Salerno, Benevento, Caserta, Bagnoli e i vari pride napoletani, «l’orgoglio Lgbt sfilerà per la prima volta a Pompei», fanno sapere gli organizzatori, «in una città, seppure altamente simbolica e di grande interesse internazionale, non capoluogo di provincia». Al primo cittadino, però, non è andato giù il fatto di aver dovuto sapere dai media che la sua città ospiterà il Gay Pride Campania. «Non ho mai ricevuto alcuna richiesta per autorizzare una manifestazione pubblica in data 30 giugno 2018. Alcuni mesi fa incontrai informalmente Sannino che mi accennò dell’idea di portare a Pompei il pride regionale 2018. Ci dicemmo che ne avremmo riparlato. In pratica mi hanno messo di fronte al fatto compiuto. Non voglio entrare nel merito della vicenda – precisa il sindaco, fresco di accuse di razzismo ai suoi concittadini che hanno espresso contrarietà all’impiego dei profughi negli Scavi – ma trovo quanto meno scorretto dover apprendere dal web che il 30 giugno si terrà il Pompei Pride 2018. Non è così che si procede. Per rispetto di questa amministrazione, ma anche di tutto coloro che invece si attengono alle procedure». Antonello Sannino, dal canto suo, procede con l’organizzazione del primo, e forse non ultimo, Pompei Gay Pride. «Il sindaco non può vietarci la manifestazione, può non darci il patrocinio. Cosa ben diversa. Se poi fa come Vladimir Putin che ha varato una legge anti-gay, non saprei cosa pensare. Eppure Amitrano è un sindaco di sinistra. È del Pd, lo stesso partito di governo che ha varato la legge Cirinnà sul matrimonio egualitario. Noi il 30 giugno saremo in piazza a Pompei. Nessuno potrà avvicinarci e dire: “da qui dovete andare via”. Il pride della Campania conta numeri esorbitanti e non ci sono solo gay. Gli eterosessuali che sfilano con noi sono decine di migliaia», precisa Sannino. Ed ancora: «Al pride di Pompei parleremo del rispetto dei diritti umani a 360 gradi: testamento biologico, diritto allo studio, ius soli e mutilazioni genitali femminili in uso in almeno 30 paesi dell’Africa». (Susy Malafronte – Il Mattino)