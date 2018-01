Incontro di preghiera per l’unità dei cristiani – chiesa di S. Francesco: Sorrento

🔊 Ascolta questo articolo

Nella Chiesa di San Francesco a Sorrento, mercoledi 24 gennaio 2018, il nostro Vescovo Monsignor Francesco Alfano si raccoglierà in pregherà accanto al rappresentate in Italia della chiesa Russa Ortodossa il reverendo Ieromonaco Ambrogio Matsegora e il Rev Jon Backhouse, della Chiesa anglicana di Napoli, nell’ambito del progetto di preghiera per l’unità dei cristiani.

Si celebrerà anche quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Potente è la tua mano, Signore” è il tema, frammento del canto di lode a Dio innalzato da Mosè dopo il passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 2008 ha festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici.

A livello diocesano ci troveremo per una Liturgia ecumenica della Parola che si terrà mercoledì 24 gennaio, alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Francesco in Sorrento. Al momento di preghiera, insieme al nostro Arcivescovo, parteciperanno P. Ambrogio Matsegora, Vicario generale del Patriarcato di Mosca in Italia, e il Rev Jon Backhouse, della Chiesa anglicana di Napoli.

Un’altra iniziativa è la Preghiera Interreligiosa, promossa dalla Comunità Tabor, che si svolgerà martedì 23 gennaio, alle ore 19.30 presso il nuovo centro La Tenda-Open Space di Castellammare di Stabia.