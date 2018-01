Cava de’ Tirreni. Disfida dei Trombonieri. Chiesto l’utilizzo dei fondi ministeriali per le rievocazioni storiche

🔊 Ascolta questo articolo

Accedere al fondo nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le rievocazioni storiche. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni che ha dato il via libera al progetto per la realizzazione dell’edizione 2018 della «Disfida dei Trombonieri», l’evento che ogni anno rievoca le vicende eroiche che condussero il popolo cavese ad ottenere nel 1460 il riconoscimento della Pergamena Bianca dal Re Ferrante I d’Aragona. L’Ente cercherà di attingere finanziamenti dal Ministero che, lo scorso settembre, ha varato un apposito fondo di 2 milioni di euro che consente di finanziare, fino ad un massimo di 50.000 euro, 40 progetti nel prossimo triennio. Nello specifico, in collaborazione con l’Atsc (Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni) e con la partecipazione dell’Ente Montecastello, la giunta Servalli ha approvato il progetto dal titolo «Rievocazione Storica – La Disfida dei Trombonieri – La Pergamena Bianca», comprensivo del programma e del quadro economico finanziario, da trasmettere al Ministero. Il progetto candidato al finanziamento è stato strutturato in tre momenti: la storica benedizione dei trombonieri in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Sacramento (9 giugno); la rievocazione storica dei «guasti» del 1460, il Corteo Storico, il giuramento dei Capitani ed il sorteggio dell’ordine di sparo (il 30 giugno), e la Disfida che si terrà il primo luglio allo Stadio con la gara di sparo con i caratteristici pistoni. Per la realizzazione del progetto è prevista una spesa complessiva di 64.000 euro, di cui 32.000 dovrebbero essere a carico del Comune e 16.000 a carico del Ministero. I restanti 16.000 euro invece dovrebbero essere incamerati grazie agli sponsor. «Si tratta di un’ opportunità – afferma il vice sindaco con delega ai grandi eventi, Enrico Polichetti – che ci permetterebbe di organizzare una manifestazione ancora più bella e di promuoverla in maniera più efficace. Auspichiamo che il Ministero tenga in debita considerazione una manifestazione unica al mondo». (Valentino Di Domenico – Il Mattino)