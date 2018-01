Salerno diventa “capitale” del trekking. Al Fitur di Madrid la presentazione di pacchetti per gli escursionisti

🔊 Ascolta questo articolo

Salerno si candida a diventare una piccola capitale del turismo escursionistico. Per provare a richiamare visitatori in città anche quando le Luci d’artista sono ormai spente. Martedì mattina una delegazione di tour operator e guide Gae è partito alla volta di Madrid per partecipare al Fitur, Feria internacional de turismo, che fino al 21 vedrà riuniti buyers ed addetti ai lavori per presentare le nuove strategie in materia di turismo, promozione dei nuovi prodotti e industria dell’ospitalità. Accomodation Salerno, con Travel Before e Dapro viaggi, saranno ospiti di uno stand della Regione Campania per promuovere pacchetti dedicati a chi ama il trekking, che prevedono l’organizzazione di escursioni all’aria aperta e la sistemazione in b&b e case vacanze, con la formula del pernottamento e della prima colazione. Gli itinerari riguardano il Parco nazionale del Cilento, i Picentini, la Valle dei mulini e il Sentiero degli dei per la costiera amalfitana. La novità di quest’edizione 2018 sarà la presentazione del Sentiero del principe, un’idea di Adriano De Falco, guida Gae e leader di Il Duomo trekking. Da maggio ad oggi sono circa seicento le persone che hanno battuto i dieci chilometri del circuito ad anello che dal Duomo porta al Castello di Arechi per poi raggiungere le pendici di monte San Liberatore. E la passeggiata ha stregato perfino la rinomata Walden toscana, agenzia specializzata nella promozione di viaggi a piedi ed ecosostenibili, al punto che quest’anno per il tradizionale appuntamento con il Social trekking è stata scelta la Salerno longobarda. Grazie all’intermediazione di Leonardo Ricciardi di Outdoor Campania e alla collaborazione di Andrea Perciato di Trekking Campania, dal 23 al 25 febbraio quasi duecento escursionisti provenienti da tutta Italia faranno tappa in città per un mini tour alla scoperta delle bellezze naturali e storico artistiche del territorio. «C’è un segmento tutto da intercettare – spiega De Falco – nel quale crediamo molto. Occorre fare di più per promuovere la sentieristica e diventare una meta appetibile per le tante persone, sia italiani che stranieri, che amano il cammino. Abbiamo la fortuna di avere paesaggi invidiabili, sfruttarli significa muovere l’economia e destagionalizzare il turismo, riuscendo a riempire le strutture alberghiere ed extralberghiere anche nei cosiddetti periodi morti, come appunto febbraio». Ne è convinto anche Leonardo Ricciardi, che con Outdoor è stato pioniere in tal senso: «Siamo stati tra i primi ad organizzare gite in kayak con gli ospiti dell’ostello. Oggi siamo ancora più attrezzati ed il nostro calendario di attività è veramente fitto. Fare rete con le associazioni e puntare sulla promozione è importante, anche se occorre essere suffragati da una crescita del livello culturale locale». Un appello alle istituzioni arriva affinché si costruisca un piccolo ponte sopraelevato che consenta a chi vuole raggiungere a piedi il castello di Arechi di non ritrovarsi tra asfalto, smog e autovetture in fila. Attualmente, infatti, arrivati alle vecchie carceri femminili si è costretti a percorrere un piccolo tragitto “cementificato”, prima di tuffarsi nella pineta e di continuare la propria passeggiata. Altro neo riguarda la segnaletica, molto spesso assente o logorata dall’incuria, come più volte lamentato dai turisti, in particolare gli stranieri, che amano attraversare a piedi le città e le loro colline. A Madrid si parlerà anche del Sentiero del principe e di un social trekking per cui sono già arrivate diverse prenotazioni dal Nord Italia. Ricco il programma della tre giorni: venerdì 23, dopo l’accoglienza dei partecipanti, si terrà la proiezione del documentario “Road to myself” di Alessandro Pira, girato in parte sul monte Cervati. Sabato 24 è la giornata dedicata all’escursione, mentre nel pomeriggio si terrà un giro nel centro storico. La chiusura, in serata, è affidata ai Daltrocanto di Antonio Giordano con un concerto nel complesso monumentale di Santa Sofia. Domenica grande passeggiata collettiva fino alla panoramica cima di San Liberatore, da dove si domina Salerno e tutta la penisola amalfitana. (Barbara Cangiano – La Città)