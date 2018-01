Ambiente e qualità della vita a Capaccio Paestum. Il Comune si candida al progetto “Spighe verdi 2018”

🔊 Ascolta questo articolo

Ambiente e qualità della vita: Capaccio Paestum si candida al progetto “Spighe verdi 2018”. L’ente ha aderito all’iniziativa della Foundation for environment Education Italia, che certifica la qualità ambientale delle località rurali, premiando le buone pratiche di sostenibilità che hanno effetto positivo sugli ecosistemi, ma anche sulle popolazioni, sul turismo e sulla commercializzazione dei prodotti agricoli. Si basa sull’esperienza Fee nella gestione del programma internazionale “Bandiera blu”. L’idea alla base è quella di un percorso che riconosca ad un intero territorio l’impegno a voler trovare e conservare un equilibrio tra ambiente, società ed economia. Il progetto deve dunque essere condiviso tra Comune, agricoltori, associazioni, ma anche singoli cittadini e gli stessi turisti che diventano i soggetti attivi per la sua realizzazione. L’adesione al programma è volontaria e del tutto gratuita per i comuni e viene formalizzata mediante l’autocandidatura, valutata poi da una Commissione di valutazione composta da rappresentanti del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Corpo forestale dello Stato, dell’Ispra, del Cnr, di Confagricoltura e della Fee Italia. Il Comune, diretto dal sindaco Franco Palumbo, quest’anno ha già concorso per la Bandiera blu, ottenuta per la terza volta consecutiva. Tenendo conto però anche della vocazione rurale del territorio, l’ente ha deciso di candidarsi anche per il progetto “Spighe verdi”, dando mandato al responsabile dell’area I, Antonio Rinaldi, di porre in essere tutti gli atti consequenziali e necessari. (La Città)