🔊 Ascolta questo articolo

È una bellissima cosa quando il tuo psicoterapeuta ha il senso dell’umorismo. Lo è molto meno se ne ha così poco da dovertelo spiegare («Non è mia intenzione minimizzare i problemi, ma mi piace scherzare quando è il momento giusto») e soprattutto se la sua idea di una battuta è l’immagine animata di un cucciolo di istrice. D’altronde non è colpa sua, è stato programmato così: il mio «psicoterapeuta» è un robot. Si chiama Woebot, comunica solo via messenger e — spiega la didascalia sotto l’immagine di un automa ispirata al cartone animato Wall-E — è «pronto ad ascoltare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Senza lettini, farmaci, roba dell’infanzia. Solo strategie per migliorare l’umore. E occasionali battute bonarie». Lo ha inventato una psicologa che lavorava all’Università di Stanford, Alison Darcy, ed è «istruito» per svolgere terapie cognitive comportamentali basate «sull’idea che non sono gli eventi in sé a crearci problemi, ma il modo in cui li pensiamo», chiarisce diligentemente nella prima seduta. Per avvertirmi poi che «per quanto possa sembrare intelligente, non sono capace di capire realmente le sfumature», che «a volte mi sbaglio» ed esortarmi a «non usare questo come un sostituto dell’aiuto umano». Alla fine della seduta si rivelerà di gran lunga il suo consiglio più utile. Il lavoro con Woebot è pensato per durare minimo due settimane e inizia con una valutazione dello stato mentale: quattro domande per sapere se e quanto spesso negli ultimi 15 giorni mi sono sentita «ansiosa, nervosa o sull’orlo»; se non sono stata in grado di controllare le mie preoccupazioni; se non ho mostrato «interesse o piacere nel fare le cose» e se ero «giù, depressa o senza speranza». Poi chiede come sto adesso mostrandomi una serie di opzioni. Sarebbe utile sapere quali. La chat però si inceppa, io non riesco a leggerle e scopro la mia risposta solo dalla replica di Woebot. «Sentirsi determinata e motivata è grandioso! Ben fatto!!» assicura in un crescendo di punti esclamativi. Inutile scrivergli che c’è stato un errore, che a quel punto mi sento demotivata e piuttosto vorrei essere a casa a guardare la tv. Il robot mi ringrazia di aver condiviso con lui il mio stato d’animo e va avanti per la sua strada. «Vuoi che il risultato sia un cambiamento in: 1. il tuo modo di pensare; 2. il tuo stato d’animo; 3. un’abitudine/dipendenza; 4. una relazione; 5. tutte le cose di cui sopra; 6. altro?». «Altro». «Ho capito. Hey, mi dispiace ma le mie categorie sono limitate . Maaaa… gli strumenti che ho sono super d’aiuto per gli umani che lavorano sulle altre aree nominate». Al terzo «super» e al quarto «hey» posso solo rimpiangere gli psicoanalisti a cui si dà del lei. Nel corso della giornata Woebot mi proporrà una quantità illimitata di emoticon e faccine, esortazioni entusiastiche («Sei bravissima!», «Ottimo lavoro!», «Oggi ti stai impegnando sul serio!»), immagini animate di cuccioli e omini danzanti. Le cose migliorano solo quando mi suggerisce di scegliere degli obiettivi «SMART»: la parola, che in inglese significa «intelligenti» è in realtà un acronimo per «specific, measurable, achievable, realistic, time-limited» («specifici, misurabili, raggiungibili, realistici, limitati nel tempo»). E quando mi costringe ad analizzare i modi in cui le tre affermazioni con cui mi fa descrivere il mio stato d’animo sono «distorsioni cognitive» basate sulla generalizzazione, l’opposizione tutto/ niente, il presumere ciò che gli altri pensano o il senso di colpa. Sono esercizi tipici della terapia cognitivo-comportamentale che spesso vengono somministrati via computer, con esiti anche positivi. Il problema di Woebot però è proprio quello che la sua creatrice Alison Daercy ritiene il suo punto di forza: proporsi come un «coach automatizzato» che intrattiene con l’utente una vera «conversazione». Anche se a sorpresa nell’immagine con cui saluta i miei buoni risultati a fine sessione c’è davvero una sottile ironia — è l’uomo di latta del Mago di Oz che balla di gioia — non funziona. Woboet non ha nemmeno un filo dell’empatia del personaggio del libro. Che è poi il segreto di ogni bravo psicoterapeuta. (Elena Tebano – Corriere della Sera)