Cilento rurale. Benvenuti nel Paese del Marracuoccio. Lentiscosa dedica un museo al prezioso legume

Per tutti è il Paese del Marracuoccio, l’unico posto al mondo dove nasce e cresce il legume dalle straordinarie proprietà divenuto presidio Sloow Food. Da qualche giorno c’è un motivo in più per raggiungere Lentiscosa, frazione collinare a pochi passi dalla più rinomata Marina di Camerota. Nel centro storico del paese è stata inaugurata la Casa Museo intitolata a don Francesco Crispino, parroco nel borgo cilentano dal 1953 al 1968. Lo spazio allestitivo nasce per iniziativa di Gerardo De Luca, ex impiegato delle Poste, innamorato della sua terra, di cui vuol far scoprire storie e memorie. Ed è un viaggio nel passato quel che propone – non solo ai turisti ma ai suoi stessi concittadini – attraverso la ricostruzione della vita quotidiana dei contadini cilentani. Donne e uomini la cui laboriosità è pari alla dignità. All’interno della Casa Museo si posso ammirare cimeli storici raccolti nelle varie abitazioni del paese, testimonianze del quotidiano rurale rimasto integro fino agli anni Settanta del Novecento. Ogni reperto conserva intatto un pezzo di storia da tramandare alle nuove generazioni. «Per non perdere la memoria – ha dichiarato De Luca nel corso dell’inaugurazione – ho cercato di creare questo museo per lasciare ai giovani quella che è stata la storia dei nostri avi». Non a caso il museo è stato intitolato a don Crispino, figura ancora oggi di riferimento per la comunità clientana. Per anni ha guidato le sorti spirituali del borgo, lasciando un ricordo indelebile nei cuori degli abitanti di Lentiscosa. «La Casa Museo – ha sottolineato l’assessore alla cultura Teresa Esposito – è un tassello importante che va ad aggiungersi ai percorsi storici e artistici delle nostre frazioni». Una sezione speciale del museo è riservata alla tradizione contadina. Non poteva essere altrimenti nel Paese del Marracuoccio dove si lavora per recuperare, tutelare e la valorizzare “il piccolo legume” da poco diventato ufficialmente, grazie all’impegno e alla determinazione sia dei produttori che degli enti locali, Presidio Slow Food. Simile ad un pisello o ad una lenticchia, ma più piccolo e squadrato, questo legume appartiene alla famiglia delle cicerchie (Lathyrus cicera è il suo nome scientifico) e per secoli è stato impiegato come alimento per il bestiame ma anche come fonte proteica per le popolazioni più povere o come cibo di sostentamento in periodi di carestia. Oggi sono rimasti in sei a Lentiscosa a coltivarlo: Domenica Caiazzo, Luca Cella, Domenico Cusati, Giuseppe Marotta, Lorenzo Pacelli e Sandro Mattia Peluso, con le loro aziende a conduzione familiare. La superficie coltivata si aggira intorno ai tre ettari e la produzione annua è di pochi quintali. Il Presidio «Maracuoccio di Lentiscosa», insieme alle altre otto eccellenze del territorio cilentano divenute Presidi Slow Food, dalle Alici di Menaica alla Cacioricotta del Cilento, dal Cece di Cicerale alla Soppressata di Gioi, vuole quindi salvare questo prodotto dall’oblio, rilanciarne la produzione, coinvolgere e sensibilizzare i giovani sull’importanza di questa coltura e creare una rete locale di ristoratori. All’interno del museo si racconta la storia del marracuoccio, che si può trovare soltanto a Lentiscosa e da nessun’altra parte nel mondo. Per apprezzare la maracucciata il modo migliore è venire nel Cilento e abbandonarsi ad un’esperienza fisica e culturale: non solo la possibilità di assaporare specialità gastronomiche senza eguali, ma anche nutrirsi della storia dei luoghi, godere delle bellezze naturalistiche del Parco nazionale con i suoi incantevoli itinerari, oppure tuffarsi nelle acque cristalline delle baie raggiungibili solo via mare, o ancora immergersi nella storia visitando i siti archeologici di Paestum e Velia oppure le grotte preistoriche di Marina di Camerota. (Carmela Santi – Il Mattino)