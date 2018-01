Istituti scolastici, Giovanni Innocenti: “Nostro dovere è vigilare costantemente”

Tweet on Twitter

AVERSA. Continua l’impegno per le scuole da parte del consigliere del comune di Aversa, Giovanni Innocenti. Nella mattinata di venerdì 19 gennaio, infatti, il consigliere, in compagnia dell’architetto Franco Benedusi, ha effettuato dei sopralluoghi in alcuni degli istituti scolastici aversani.

Dopo aver intensificato i rapporti con la periferia aversana, come il quartiere di Urra Casas, dove è stato avviato un discorso spalla a spalla con i presenti, Giovanni Innocenti non molla la spugna, ponendosi sempre nuovi obiettivi e guardando la città nella sua totalità.

“E’ dovere dell’amministrazione, guidata dal sindaco Enrico De Cristofaro – dice l’aversano –, vigilare su quelle che è lo stato degli istituti che ogni giorno sono frequentati dai nostri figli. E’ nella loro direzione che una giusta amministrazione si deve muovere, è nei loro confronti che si deve cercare di fare di più per far sì che possano formarsi nel migliore dei modi ed essere i cittadini modello del futuro. Siamo pronti a valutare le proposte migliori e porci in una condizione favorevole al progresso del territorio”.