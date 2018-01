Con il Campione italiano Gr.N velocità montagna,Antonino Migliuolo, Sorrento all’ACI 2017 Campione dell’anno.

🔊 Ascolta questo articolo

Si è tenuta ieri presso il Monza ENI Circuit, la premiazione dei Campioni Italiani del Volante 2017. Una intera giornata dedicata, dall’Automobile Club d’Italia, ai migliori protagonisti dell’ultima stagione agonistica. Oltre alla consueta festa, l’evento comprendeva tra l’altro una sfida tra campioni lungo un tracciato ricavato sullo storico autodromo brianzolo che ha allietato i tanti appassionati intervenuti e conclusasi con la vittoria del rallista Fabrizio Andolfi. Nel corso della cerimonia di premiazione, presieduta dal dott. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, sono stati consegnati i titoli tricolori e premi speciali ai migliori piloti che durante il 2017 si sono distinti in ambito nazionale ed internazionale. Presenti tutti i big del motorsport targato ACI Sport, a partire da Luca Filippi, portacolori d’Italia nel Campionato di Formula E. I Campioni Italiani Gran Turismo Michele Beretta e Alex Frassineti, il Campione del Mondo e d’Europa Karting KZ, Paolo De Conto, il Campione Italiano Velocità Montagna Domenico Scola e il talentuoso Fabio Andolfi, protagonista in WRC2 con i colori di ACI Team Italia, nonché, in rappresentanza della penisola sorrentina, Antonino Migliuolo campione italiano Gruppo N cronoscalate. Sorrentino di nascita, Antonino ancora giovanissimo lascia le amate sponde per trasferirsi in Trentino Alto Adige. Terra che oltre ad offrirgli,dopo iniziali sacrifici, la sicurezza economica (da cameriere oggi affermato promotore finaziario) gli darà la possibilità di realizzare il suo grande sogno da bambino:emulare le gesta dei grandi piloti automobilistici. La passione innata, la possibilità economica e l’agonismo offerto da un territorio famoso per la più classica ed impegnativa delle cronoscalate, la Trento-Bondone,in breve tempo contribuiranno a fare di Antonino detto “O Play” un temuto campione della specialità. Dopo le affermazioni assolute nel campionato Tivm Nord del 2006 e 2009, nel 2011 il grande passo nel Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM). Dopo alcuni anni di ottimi successi ,arriva nel 2015, dopo una serie impressionate di vittorie e record stracciati con la sua Evo9 Rennstall Mendel, il tricolore montagna gruppo N>3000. Successivamente al titolo italiano del 2015, Antonino “O Play” Migliuolo, si cimenterà nel 2016 sempre al volante della Mitsubishi Lancer nel Campionato Europoeo Montagna (CEM) alternando alcune tappe del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) al volante della Sport Prototipo CMS 03 in versione Cn2, motorizzata dal 2.0 litri Honda Mugen Fd2. Nel 2017 il sorrentino di Trento, portacolori della Scuderia Mendola,dopo un campionato combattuto bissa il titolo italiano Gruppo N del CIVM. Il 2018 si presenta ancora una volta ricco di impegni per Migliuolo che, oltre al tris nel Campionato italiano, si cimenterà ad alto livello nel Campionato Europeo Montagna provando magari ad impensierire mostri sacri della specialità come Simone Faggioli e Christian Merli, per la gioia dei suoi tanti tifosi anche della penisola sorrentina. – 20 gennaio 2018 –salvatorecaccaviello