Castellammare San Catello. Il Vescovo “Che il lavoro ri-diventi di tutti” VIDEO DI POSITANONEWS

🔊 Ascolta questo articolo

Castellammare di Stabia. Il lavoro “ri-diventi di tutti” cosi il vescovo Francesco Alfano risuona nella mente e nel cuore degli stabiesi come un invito ad attribuire alla tradizionale processione la valenza di un momento di crescita per l’intera città.La processione seguita da Positanonews TV La statua di San Catello fa capolino alle 10.15 dall’ingresso della Cattedrale, sfilando tra la folla di fedeli in trepidante attesa e percorrendo lentamente le strade del centro antico. Una tradizione che si rinnova ogni anno in occasione della ricorrenza del santo patrono di Castellammare di Stabia, coinvolgendo giovani e adulti in un appuntamento che unisce un’intera comunità, radunatasi in massa per un momento di spiritualità e unione risparmiato dall’incombere del maltempo. Le autorità civili, militari e religiose hanno accompagnato la statua in un percorso blindato con imponenti misure di sicurezza e dissuasori intorno a Piazza Giovanni XXIII. Ma il momento più emozionante ha avuto luogo, come di consueto, all’interno dello stabilimento Fincantieri, dove la statua ha compiuto il classico inchino per uscire dal cantiere, simbolo dell’anima operosa di una città che stenta a superare la crisi economica e lavorativa in cui è piombata ormai da diversi anni. «Il lavoro ci restituisce la dignità – spiega il vescovo Alfano – e ci rende collaboratori di Dio, ma di recente è diventato anche fonte di trepidazione, preoccupazione, dissidi e malessere.” Su Positanonews TV i video