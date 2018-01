Sorrento, 70 pasti al giorno alla Caritas e tanti homeless. Attardi “Usiamo il Santa Maria delle Grazie!”

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. Dietro la patina dorata di una città turistica si nascondono tante sacche di povertà, di sofferenza e di disagio. Questa sera un concerto al Tasso per raccogliere fondi per la Caritas è il minimo, basti sapere che devono fornire 70 ( settanta ) pasti ogni giorno. Pasti abbondanti perchè devono servire per tutta la giornata e funziona solo grazie al volontariato. “Ci sono tante situazioni di disagio e di difficoltà – ci dice l’ex sindaco Raffaele Attardi -, e anche situazioni di persone senza fissa dimora , ci vorrebbe un dormitorio per accoglierli temporaneamente anche solo una notte. E’ una condizione minima di una società civile, mi ha colpito molto vedere morire solo e in mezzo alla strada un uomo che qui cercavamo tutti di aiutare in qualche modo. Ci vorrebbero spazi pubblici, per esempio il Convento Santa Maria delle Grazie, invece di farne una attività ricettiva privata, si faccia un dormitorio, poi sicuramente le istituzioni daranno qualche contributo per la struttura, la società sta diventando troppo indifferente alle sofferenze altrui”.