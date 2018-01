🔊 Ascolta questo articolo

MESSAGGIO DALLA FAMIGLIA DI ALESSIA

Piano di Sorrento . Domani i funerali di Alessia Fusco :

Chi ha conosciuto Alessia lo sa, era una giovane donna che aveva la forza di sorridere sempre e di essere sempre gentile, aveva il pregio di credere nella vita e di amare con tutta se stessa, tanto da mettere al mondo due bambine stupende.

Oggi non è più con noi anche se facciamo fatica a crederlo.

Ci vuole molta forza per credere che questo sia il disegno di Dio, troppa forza per credere che sia la sua volontà.

Molti di noi non hanno mai conosciuto uno strazio più grande, un dolore che non trova consolazione.

Noi che restiamo per onorare il suo splendido ricordo, non possiamo fare altro che donare tutto il nostro amore alle sue figlie, perché i suoi occhi continuano a vivere nei loro occhi, perché il suo cuore continua a battere insieme al loro cuore e il suo amore infinito rimane vivo con loro.

Il tuo ricordo, dolce Alessia, sarà per sempre nei nostri cuori.

Potremmo dare l’ultimo saluto alla nostra cara Alessia domani, (20/01/2018) alle ore 13:00 sarà allestita la camera ardente presso la chiesa di Santa Maria Della Neve in seguito alle 15:00 si terranno i funerali.

-non fiori ma opere di bene-