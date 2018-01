Tramonti depuratore, consegna del grande progetto. Dalla settimana prossima iniziano i lavori

🔊 Ascolta questo articolo

Tramonti, Costiera amalfitana. Depuratore, consegna del grande progetto. Dalla settimana prossima iniziano i lavori, ecco il comunicato stampa: Finalmente è realtà: 18 gennaio 2018, una data da ricordare! È avvenuta oggi la consegna dei lavori del Grande Progetto “Appalto integrato per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali nel Comune di Tramonti – Comparto attuativo n.6”.

Grande entusiasmo ed enorme soddisfazione per l’Amministrazione Giordano che ha visto finalmente realizzarsi un progetto che insegue da anni e fortemente voluto insieme ai cittadini di Tramonti, che così vedranno migliorare ed implementare un servizio di primaria importanza, vitale per un paese green, un bisogno ed una necessità per la quale la compagine politica si è impegnata costantemente su tutti i fronti, non risparmiando nessuna possibile soluzione o tentativo in tutte le sedi preposte per arrivare a questo splendido obiettivo.

Il Direttore dei lavori, l’Ing. Vincenzo Catenazzo, alla presenza delle autorità e dei responsabili, con la scorta dello stralcio di progetto esecutivo coordinato, comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant’altro ritenuto necessario, ha effettuato i rilevamenti di rito per verificare le misure progettuali e tutti gli elementi di rilievo per i lavori da eseguire. Tutto è risultato nella norma ed i lavori sono stati prontamente consegnati alla ditta che inizierà le attività già dalla prossima settimana.

<< Tanti gli sforzi di questa amministrazione, soprattutto con gli Enti sovracomunali – Provincia, Regione e delegato della Procura della Repubblica di Salerno – per ottenere un risultato storico per la popolazione di Tramonti e di tutta la Costa d’Amalfi – ha dichiarato il Sindaco di Tramonti dott. Antonio Giordano. L’insistenza alla fine ci ha premiato: vedere l’inizio dei lavori di un progetto così importante per la comunità mi riempie di soddisfazione, soprattutto pensando alle numerose risorse messe in campo: siamo riusciti ad ottenere il via alla esecuzione dei lavori mentre altri Comuni sono ancora in una fase preliminare e questo non può che renderci orgogliosi di un’opera pubblica che sarà di ulteriore supporto per lo sviluppo del nostro Comune, il Polmone Verde della Costa d’Amalfi, Ente virtuoso nella sfida al rispetto ambientale. I lavori interesseranno i collettori fognari del territorio ancora non ottimizzati e, nel tratto finale, si provvederà a rendere più efficiente il depuratore, attraverso un miglioramento strutturale. Continuiamo a ricompensare la fiducia ricevuta negli anni e a riempire di fatti le nostre promesse. La buona politica fa la differenza e chi ne giova è sempre la cittadinanza >>.