Napoli. La mamma di Luigi Sica: «Mio figlio ucciso a 16 anni, i killer sono già liberi. Nulla è cambiato»

Napoli. «Mio figlio è stato ammazzato il 16 gennaio del 2007. Si chiamava Luigi, Luigi Sica, aveva 16 anni e voleva fare il calciatore, ma un altro ragazzino lo accoltellò. Da allora sono passati undici anni e non è cambiato niente, non c’è stato nessun intervento capace di fermare la catena dei morti innocenti. Anzi. La lapide che ricorda il mio ragazzo è già stata vandalizzata tre volte e l’elenco delle aggressioni continua ad allungarsi». Anna Bifaro è una donna prosciugata dal dolore, che consuma la vita solo per amore dei tre figli che le sono rimasti. Accetta di ricordare, ma non crede che le parole servano a fermare la violenza. Tre assalti alla lapide in ricordo di suo figlio, perché? «Magari lo sapessi. Dopo la morte di Luigi il Comune sistemò una lastra di marmo con un’iscrizione a Santa Teresa, nei pressi del luogo del delitto. Degli sconosciuti l’hanno vandalizzata per tre volte e sempre qualche giorno prima dell’anniversario della tragedia. L’ultimo assalto c’è stato due anni fa a metà gennaio e adesso la fondazione Polis, che raccoglie le famiglie delle vittime innocenti della criminalità, si sta battendo per farla risistemare. Almeno questo ci è dovuto». Cosa successe undici anni fa? «Luigi era andato come ogni pomeriggio alla scuola calcio, tornò a casa e dopo cena, come succedeva spesso, uscì per fare una passeggiata con gli amici. Erano le 9 di sera e ricordo che proprio vicino alla nostra abitazione, in un ristorante, c’erauna festa per una ragazzina. In strada c’era confusione, ma noi eravamo sereni, Luigi era un ragazzo tranquillo che non dava problemi. Alle 10 meno 10 arrivò sotto casa un ragazzo in motorino che gridò a mio marito: “Correte, a Santa Teresa c’è Luigi in un lago di sangue”. Io pensai che la mia creatura fosse stata investita da un’auto. Invece lo avevano accoltellato. Poco dopo è morto in ospedale”. C’è stato un processo, è stato stabilito cosa successe? “Sì. L’assassino, che aveva più o meno la stessa età di mio figlio, disse di averlo colpito per uno sguardo di troppo. Spiegò di aver ammazzato per non passare per scemo. Luigi lo aveva guardato, quello lo aveva apostrofato: “Che guardi a fare?”. Il mio ragazzo aveva risposto: “Ma chi ti guarda? Vattene, non è successo niente”. L’altro si era allontanato ed era andato a cercare un coltello. Era andato da un amico che si era rifiutato di dargli l’arma, allora si era rivolto a un altro guaglione e aveva ottenuto la lama. A quel punto era tornato per colpire mio figlio a morte». Cosa successe dopo il delitto? «Ci fu una grande ondata di solidarietà, la mia casa era piena di gente, ai funerali c’era tutto il quartiere Stella dove noi abitiamo. Poi, piano piano sono scomparsi tutti, anche gli amici di Luigi, non li vedo da anni. Fortunatamente ci sono rimasti vicini quelli di Polis che continuano ad aiutarci e seguirci». Nel 2007, però, c’era stata una grande mobilitazione. «Sì, certo. Il cardinale Sepe lanciò un appello ai ragazzi: “Portate in chiesa i vostri coltelli”. Nelle ceste sistemate nelle parrocchie furono depositati molti pugnali. Sembrava veramente che qualcosa potesse cambiare. Io credevo che mio figlio sarebbe stata l’ultima vittima della violenza cieca e senza scopo che ammazza troppi ragazzini. Poi, con il passare degli anni, tutti hanno dimenticato. Noi siamo rimasti soli con il nostro dolore, non abbiamo avuto nemmeno un risarcimento, ammesso che esista un risarcimento possibile per la vita di un figlio, e oggi si accoltella come allora». Che fine hanno fatto gli assassini di suo figlio? «Quello che lo accoltellò è stato condannato a sedici anni di galera, quello che lo armò a nove anni. Ma adesso sono già tutti e due liberi mentre io ho perso mio figlio. E intanto nei giorni scorsi qualcuno ha tentato di uccidere altri due ragazzi, Arturo e Gaetano». Secondo lei sarebbe possibile fermare questa violenza? «Io credo che ci vorrebbero delle condanne esemplari e che le pene andrebbero scontate per intero. Lo dico anche alle mamme di Arturo e di Gaetano: dobbiamo continuare a chiedere giustizia per i nostri figli, dobbiamo pretendere leggi più severe. Proprio perché gli assassini dei nostri figli sono minori la giustizia dovrebbe essere inflessibile. Solo così gli altri ragazzi potrebbero capire la gravità di quello che fanno. E magari potrebbero cambiare strada prima di finire veramente male». Lei come vive? «E come posso vivere? Soffrendo. Ho sempre fatto la casalinga e continuo a vivere in casa. Mio marito lavora a metà tempo e per noi non è facile tirare avanti, combattiamo giorno per giorno. Luigi era la mia gioia, come lo sono adesso gli altri miei figli: amava il calcio, era una promessa del pallone. Quando lo hanno ammazzato era unr agazzo felice, dopo due mesi doveva partire per Parma, dove doveva fare un provino. Sognava di diventare un grande calciatore. E invece… A me sono rimaste la sua divisa e le sue scarpette. Le guardo, le odoro per risentire il profumo di mio figlio. Poi le rimetto a posto. E poi ricomincio daccapo. Vivo aggrappata a quel poco che mi resta di lui. E sopravvivo solo grazie ai tre figli che mi sono rimasti. A nessuna mamma dovrebbe toccare la condanna di vivere senza il proprio figlio». (Daniela De Crescenzo – Il Mattino)