Agropoli. Al via quattro mega-progetti. Riguardano il Castello, la baia di Trentova, la rete fognaria e la viabilità

🔊 Ascolta questo articolo

Al via una serie di progettazioni di lavori che puntano al miglioramento e alla valorizzazione di alcune infrastrutture di proprietà del Comune di Agropoli. La Centrale unica di committenza, istituita presso l’Unione dei Comuni Alto Cilento, ha provveduto, dopo le procedure di rito, ad aggiudicare le relative gare di appalto. Gli interventi riguardano, in modo particolare: la realizzazione dei lavori del programma integrato di viabilità per la promozione e valorizzazione dell’Unione dei Comuni Alto Cilento; il progetto di restauro-riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del castello angioino- aragonese; il completamento e la rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e della condotta sottomarina: i lavori di valorizzazione della baia di Trentova, azioni integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area patrimonio Unesco. L’obiettivo per il castello e la baia di Trentova è anche potenziare l’affluenza turistica sul territorio. Il costo per l’attuazione della progettazione, per tutti e quattro i progetti, ammonta a circa 450.000 euro che il Comune di Agropoli ha ottenuto, a seguito della richiesta di finanziamento nell’ambito del fondo di rotazione, risultando utilmente collocato nella graduatoria regionale di riferimento. Il progetto relativo alla viabilità è stato presentato in collaborazione con gli altri sette Comuni facenti parte dell’Unione Alto Cilento. Una volta completate le diverse progettazioni, queste seguiranno i passaggi canonici per l’approvazione in giunta municipale. Quindi sarà presentata la candidatura ai relativi fondi regionali. «Non ci fermiamo mai – afferma il sindaco Adamo Coppola – abbiamo ottenuto i finanziamenti sul fondo di rotazione per la progettazione di opere strategiche per il nostro territorio e siamo pronti a candidare a finanziamento i progetti, una volta ultimati, per far sì che le nostre idee possano diventare opere concrete. Quello che non siamo in grado di fare con le esigue risorse a disposizione nel bilancio comunale, proviamo a farlo individuando i fondi che l’Unione Europea, per tramite della Regione Campania, mette a bando. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora il volto della nostra bella città». Si tratta di progetti molto importanti per Agropoli che dovranno essere candidati a finanziamento per l’esecuzione degli interventi. (La Città)