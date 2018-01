Capaccio Paestum. Mancano 8 milioni. Consorzio di bonifica fa guerra ai morosi, ma molti intestatari sono deceduti

🔊 Ascolta questo articolo

Tempi duri per i morosi del Consorzio di bonifica sinistra Sele di Paestum. Per la riscossione l’ente, diretto dal commissario Biagio Franza, ha deciso di affidare la riscossione ad una ditta specializzata. Il procedimento di riscossione necessita di una regolamentazione anche attraverso l’aggiornamento dell’anagrafica e i dati catastali. Basti pensare che, in centinaia di casi, le bollette sono state inviate anche ai contribuenti deceduti da decenni. Gli eredi, che si sono visti recapitare l’avviso, in gran parte non pagano ed il tributo resta così inevaso. Il tutto perché non si è provveduto ad aggiornare l’anagrafica e, quindi, proceduto con le volture. A breve, l’ente consortile indirà una gara ad evidenza pubblica per affidare in appalto, ad una società specializzata, la riscossione dei crediti vantati nei confronti dell’utenza. Ammontano a circa otto milioni i tributi mai versati al Consorzio per l’utilizzo della risorsa idrica, in particolare ad uso irriguo. Di questi, attraverso il piano di risanamento, l’ente ha incassato circa due milioni di euro. Di fatto l’ente aveva concesso la rateizzazione dei tributi ma, in molti casi, gli utenti hanno pagato solo la prima rata. «La riscossione ordinaria resterà in capo agli uffici del nostro ente – spiega Franza – mentre l’incasso di somme anche ingenti, mai versate, verrà subito delegato all’apposita agenzia di riscossione. Questo al fine di tutelare gli utenti che versano regolarmente il dovuto, e soprattutto per recuperare denaro prezioso e fondi utili per migliorare strutture e servizi a beneficio degli stessi consorziati. Da sempre il Consorzio si è mostrato comprensivo, promuovendo dilazionamenti e rateizzazioni, ma l’evasione dei tributi è diventata un’abitudine deleteria e penalizzante per tutte le attività cui, ogni giorno, l’ente deve far fronte». Da qui, la decisione di procedere con l’esternalizzazione. «L’agenzia di riscossione entrerà immediatamente in azione – specifica il direttore generale Guido Contini – nel momento in cui l’utente si dimostra inadempiente anche dopo il sollecito di pagamento. Per anni il Consorzio ha dovuto ingiustamente rinunciare ad introiti legittimi perché sprovvisto dei necessari strumenti coercitivi per recuperare le somme dovute dai morosi, che dunque molto presto avranno a che fare, in fase coattiva, direttamente con l’agente riscossore che gestirà il servizio». Il Consorzio sta lavorando anche per creare un ufficio per il piano di classifica interno. (Angela Sabetta – La Città)