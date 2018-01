Omicidio stradale. Il processo per la morte di Ilaria Dilillo. L’attore Diele punta su sconto di pena e Consulta

🔊 Ascolta questo articolo

Sarà giudicato in abbreviato Domenico Diele, l’attore 32enne che nello scorso giugno ha travolto e ucciso, sull’autostrada A2 (l’ex Salerno-Reggio Calabria) la 48enne salernitana Ilaria Di Lillo che da Battipaglia stava tornando a casa in scooter. Salvo colpi di scena, i difensori Giuseppe Montanara e Ivan Nigro formalizzeranno il 5 febbraio (data dell’udienza preliminare) la richiesta del rito alternativo, che chiude il processo allo stato degli atti e consente uno “sconto” sulla pena. Ma i legali hanno in serbo anche un’altra carta, che potrebbe influire sia sulla determinazione della pena che sui tempi per la sentenza. È la carta della legittimità costituzionale delle nuove norme in tema di incidenti mortali. Diele risponde di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di stupefacenti, una circostanza che esclude l’applicazione di attenuanti anche qualora dovesse essere provato il concorso di colpa della vittima nella dinamica dell’impatto. È questa esclusione che gli avvocati di Diele contestano, invocandone l’illegittimità per violazione dei principi costituzionali. Un tema su cui i giudici della Consulta sono già stati chiamati a pronunciarsi dal Tribunale di Roma, ma sul quale la decisione è ancora pendente. Il 5 febbraio sarà il giudice dell’udienza preliminare Piero Indinnimeo a decidere se nel processo a Diele tale questione sia rilevante e non manifestamente infondata. In questo caso gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte costituzionale e il processo sarà sospeso in attesa che quest’ultima si pronunci. Altrimenti l’udienza salernitana andrà avanti con la requisitoria del pubblico ministero Elena Cosentino, e la sentenza sarà emessa a breve. Intanto l’attore toscano è tornato in libertà: dal 24 dicembre sono scaduti i termini della custodia cautelare, che lo teneva agli arresti domiciliari vigilato dal braccialetto elettronico, e per lui non è stata prevista nessun altra misura. (La Città)